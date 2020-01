Iserlohn. Basketball-Nachwuchs: Robin Mingaz wirft die U16 in Bochum per Dreier zum Sieg. Auch die U12 ist erfolgreich.

Nach üblichem Fehlstart die Linie gefunden

Drei der vier Regionalliga-Mannschaften der Nachwuchsbasketballer der TuS Iserlohn Kangaroos fuhren am vergangenen Spieltag Siege ein. Lediglich die beiden U14-Teams (Regionalliga/Landesliga) kassierten Niederlagen.

U18-Regionalliga: TuS Iserlohn Kangaroos - BG Bonn 76:65 (19:24/36:33/ 53:47). „Wir sind fast wie gewohnt richtig schlecht ins Spiel gestartet“, ärgerte sich Trainer Paris Konstantinidis über das misslungene Auftaktviertel seiner Mannschaft. Erst im zweiten Abschnitt wurde es besser, da die aggressive Verteidigung der Gäste konzentrierter ausgespielt wurde und man auch defensiv Zugriff fand. So wurde die Führung zurückerobert und, ohne spielerisch zu glänzen, weiter ausgebaut. Über 53:47 (30.) setzten sich die Kangaroos gegen Ende des Spiels zweistellig ab und fuhren noch einen souveränen Sieg ein. „Zum zweiten Viertel kam die Konzentration wieder“, resümierte Konstantinidis, dessen Team mit zehn Siegen aus 13 Spielen weiter auf dem starken dritten Platz der Regionalliga rangiert.

Kangaroos: Varendorff (0), Hesmert (9), M. Keienburg (5), Kwast (8), Ribic (18), Merta (7), Dragoljevic (8), Marei (21).

U16-Regionalliga: VfL AstroStars Bochum - TuS Iserlohn Kangaroos 65:68 (9:18/26:26/42:48). Dank eines Dreiers von Robin Mingaz kurz vor Schluss behält die U16 ihre weiße Weste und führt die Regionalliga weiterhin souverän an. Bei den gut eingestellten Bochumern war jedoch ein hartes Stück Arbeit nötig, denn nach einem guten Auftaktviertel gehörte der zweite Abschnitt klar den Gastgebern. So ging es bei Gleichstand in die Pause. Auch die zweite Hälfte verlief auf beiden Seiten hektisch, ohne dass ein Fluss im Offensivspiel aufkam und sich eine Mannschaft absetzen konnte. Bei Gleichstand von 65:65 hatten die Kangaroos den letzten Angriff und fanden Topwerfer Mingaz für den letzten Wurf, der den Gästen einen etwas glücklichen, aber umjubelten Auswärtssieg bescherte.

Kangaroos: Yildiz (0), Maida (10), Metz (5), Robin Mingaz (32), Breiden (0), Lupascu (9), Anastasopoulos (8), Nowak (0).

U14-Regionalliga: TuS Iserlohn Kangaroos - ETB SW Essen 43:113 (16:24/ 24:44/35:82). Chancenlos war die U14 im Heimspiel gegen Essen. Dabei starteten die Gastgeber eigentlich gut in die Partie, führten mit 7:4 und waren auch nach dem ersten Viertel noch in Reichweite. Die Gäste stellten nun aber ihre Verteidigung um und zwangen die Iserlohner mit einer Ganzfeldpresse zu zahlreichen Ballverlusten. Folge war ein 20-Punkte-Rückstand zur Pause, der jedoch anschließend noch deutlicher wurde. Essen nutzte die körperlichen Vorteile konsequent, erzielte 69 Punkte in den letzten 20 Minuten und brachte den Kangaroos eine Pleite mit 70 Zählern Differenz bei. „Wir müssen jetzt den Kopf oben halten und gut trainieren“, ist Trainer Martin Miethling dennoch optimistisch, dass gegen die BG Dorsten ein deutlich besseres Resultat gelingt.

Kangaroos: Duru (18), Tesche (0), Omazic (4), Mix (4), Can (4), J. Trettin (4), Tahrioui (0), Sellmann (0), Tesche (9).

U14-Landesliga: RC Borken-Hoxefeld - TuS Iserlohn Kangaroos II 55:45 (11:11/29:16/37:35). Eine ordentliche Vorstellung zeigte die U14B in Borken, konnte sich dafür jedoch nicht belohnen. Ausschlaggebend war die erste Hälfte, in der die Iserlohner mit einer schwachen Trefferquote haderten und mit einem zweistelligen Rückstand in die Kabine gingen. Kämpferisch zeigte man jedoch einmal mehr eine starke Leistung und kam, angeführt von Keienburg, noch einmal auf sieben Zähler heran. Für eine Wende reichte es jedoch nicht mehr. Trainer Jörg Tschirley äußerte sich dennoch zufrieden: „Wenn wir die restlichen Spiele mit diesem Kampfgeist bestreiten, werden wir auch noch das ein oder andere Spiel gewinnen.“

Kangaroos: Kharroubi (2), J. Keienburg (25), Suslik (0), Neuhoff (2), Leps (3), Matos Ventura (2), El-Chami (2), Jaguttis (2), Rüping (6).

U12-Regionalliga: TuS Iserlohn Kangaroos - Dragons Rhöndorf 85:66 (52:30). Zwei gute Achtel reichten dem Miethling-Team zum Erfolg gegen Rhöndorf. Bereits nach fünf Minuten lagen die Gastgeber mit 17:5 vorne, zur Pause setzte sich das Team auf 52:30 ab. Mit dem beruhigenden Vorsprung im Rücken schaltete man nun mehrere Gänge zurück, versuchte sich häufig in Einzelaktionen und ließ auch die Verteidigung schleifen. Dennoch geriet der deutliche Sieg nie in Gefahr, was auch Miethling zufrieden stellte: „Wir haben zu Beginn gezeigt, wie gut wir zusammenspielen können.“

Kangaroos: Schurad, Liu, Tauchmann, Kabamba, Hoffman, Grothe, Spies, J. Trettin, Toennies, Tinnefeld, Laurenz.