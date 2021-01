Motorengeräusche am Rupenteich

Iserlohn Vor 58 Jahren war der eigentümliche „Ice Skeeter“ in Iserlohn zu Gast.

Der Rupenteich am Fuße des Danzturms gehört definitiv zu den Naherholungsgebieten in der Waldstadt, doch nicht immer herrscht dort Ruhe. Vor 58 Jahren erfüllten die Geräusche eines vier Pferdestärken leistenden Viertakt-Motors das Gelände. Auf einer Art Bob sauste ein wagemutiger Fahrer über die tief verschneiten Wege rund um das Gewässer.

Die Wege, gesäumt von zahlreichen Neugierigen, Schaulustigen und sogar einem Kamerateam, konnte das eigentümlich anmutende Fahrzeug, das den Namen „Ice Skeeter“ trug, mit 40 bis 50 Stundenkilometern befahren. Steigungen bis 14 Prozent waren kein Problem für den Bob, der hier in seiner zweisitzigen Variante gezeigt wurde.

Die Konstruktion selbst verfügte über drei Kufen sowie einen Luftreifen in der Mitte der Fahrzeugunterseite. Der war von einer kleinen Schneekette umgeben und sorgte so für den Vortrieb. Fliehkraftkupplung und Hand- sowie Motorbremse sorgten für die Bedienung des Gefährts. Als Einsatzgebiete waren vom Aufsteigen ermüdete Skiläufer ins Visier genommen worden, aber auch der schlichte Spaßfaktor spielte 1963 bereits eine Rolle.

Mächtig engagiert hatte sich für das in Amerika konzipierte Sportgerät der Iserlohner Kaufmann Althaus. Der führte in erster Linie ein Geschäft für Trachtenmoden in der Wasserstraße und hatte obendrein die Generalvertretung für den „Ice Skeeter“ im Sauerland übernommen. Zu jenem Zeitpunkt gab es gerade einmal zwei Exemplare in Deutschland. Das zweite wurde im Süden der Republik in den bayerischen Wintersportzentren vorgestellt, das andere in Iserlohn.

Presse und Fernsehen wollten an diesem Ereignis natürlich teilhaben. Und das Gelände rund um den Rupenteich schien bestens geeignet, denn das Gefährt war nicht nur straßentauglich, sondern durfte auch Wald- und Feldwege befahren. Lediglich für Bundesstraßen besaß die Kreation, die irgendwo zwischen Rennwagen und motorisiertem Schlitten anzusiedeln war, keine Zulassung.

Beim Blick ins Archiv dieser Zeitung geriet der damalige Berichterstatter in seinem Artikel beinahe ins Schwärmen. Gerade einmal 3,5 Liter Benzin benötige das Gefährt und laufe damit fünf Stunden. 2250 D-Mark sollte der Einsitzer, 2600 DM der Zweisitzer kosten – 1963 definitiv eine Stange Geld. „Ziemlich handlich und leicht transportabel wird der Ice Skeeter demnächst sicherlich auf manchem Autodach bei der Winterreise oder Wochenendfahrt zu finden sein. Der Anschaffungspreis dürfte angesichts der kühlen Winterluft für viele Zeitgenossen zu verschmerzen sein“, lautete das damalige Fazit des Artikels.

Heute ist sicher: Dieses Wintersportgerät blieb zumindest in Deutschland eine Randnotiz. Ihm war kein Erfolg beschieden, was vielleicht auch daran lag, dass es sich bei der Vorstellung damals um eine reine Privatinitiative gehandelt hat. Möglicherweise wäre es besser gelaufen, wenn der Kaufmann Althaus den stets für Innovationen offenen Skiklub mit ins Boot geholt hätte.