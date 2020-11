Monatelang auf dem „Trockenen“ trainiert

Iserlohn. Teamarzt Thomas Schmidt sieht viele Probleme nach dem Lockdown für den Mannschaftssport.

Als Teamarzt mehrerer höherklassig aktiver Sportmannschaften ist Thomas Schmidt im Einsatz. Der in Iserlohn niedergelassene Allgemeinmediziner steht den Fußball-Bundesliga-B-Juniorinnen des FC Iserlohn und auch den Handball-A-Juniorinnen des HTV Hemer zur Seite. Der aktuell verfügte Lockdown trifft auch diese Mannschaften, auch wenn sie zur deutschen Spitze gehören.

Gleich in mehrerlei Hinsicht ist Schmidt kein Freund der nun ergriffenen Maßnahmen. „Gerade in den höheren Ligen achten die Trainer schon darauf, dass die Sportler ein vorgegebenes Trainingspensum absolvieren. Per Handy oder auch online bleibt der Kontakt erhalten“, weiß der Arzt. Förderlich sei diese Form des Kontaktes aber nicht für Mannschaftssport. „Gerade bei denen, die an der frischen Luft trainieren, erscheint mir die Maßnahme über das Ziel hinausgeschossen, zumal es doch ausgefeilte Konzepte gibt“, so Schmidt.

Für ihn steht fest, sofern es im Dezember wirklich noch mit der Saison weitergehen sollte, dass kein normaler Trainingsaufbau möglich sein wird. „Da werden wir erleben, dass viele Sportler nach der Pause keinen Saft mehr haben. Das ist zunächst nicht schlimm, weil es den Gegnern ja genau so ergeht. Dem Niveau ist das allerdings nicht zuträglich“, ahnt Thomas Schmidt.

Individualtraining daheim entzieht sich der Kontrolle

Dass die fehlenden physischen Voraussetzungen auch zu Verletzungen führen können, ist für ihn logisch. „Natürlich sind Spieler aus den unteren Ligen gefährdeter als diejenigen, die die Vorgaben der Trainer diszipliniert umgesetzt haben“, macht er deutlich. Grundsätzlich sieht er im individuellen Training daheim aber auch ein Problem: „Was dort abläuft, entzieht sich der Kontrolle. Da wäre es besser gewesen, die Trainer hätten ein Auge darauf gehabt. Schließlich haben sich die Vereine viel Mühe gemacht, die Hygienevorgaben umzusetzen.“

Gerade bei den Nachwuchssportlern schätzt Thomas Schmidt die Gefahr eines Super-Spreaders als gering ein. „Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche dafür kaum in Frage kommen“, sagt der Arzt.

Da er viele Jahre als einer der Teamärzte eng mit den Iserlohn Roosters verbunden war, hat Schmidt auch hier eine eigene Ansicht. Zwar sind die Spieler des heimischen Eishockeyklubs Profis, doch bekanntermaßen haben die bislang noch nicht mit der Saison begonnen. Wie wirkt sich das auf einen Spieler aus, wenn er monatelang nur „auf dem Trockenen“ trainieren, aber nicht spielen kann?

„Klar haben die Spieler klare und strenge Vorgaben vom Trainer. Sie werden konditionell wenig Probleme bekommen. Sie dürften definitiv sehr fit sein. Eishockey ist jedoch ein Mannschaftssport und wahrscheinlich siezen sich gerade die neuen Spieler der Roosters noch, wenn sie sich nach so langer Pause zum ersten Training treffen“, vermutet Thomas Schmidt, dass sich bislang noch nicht die so wichtige Teamchemie bilden konnte.