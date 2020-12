Mitte März spätester Starttermin

Die Nachwuchshandballer hängen in der Luft. Niemand weiß, was aus der Saison wird.

Iserlohn. Der Handballbezirk berät über die Möglichkeiten der Saisonfortsetzung. Vier Wochen Vorbereitung sind geplant.

Die Kreisvorsitzenden und Staffelleiter der im Bezirk Süd organisierten Handballkreise Industrie, Dortmund, Hagen, Lenne-Sieg und Iserlohn-Arnsberg haben in einer Video-Konferenz die weitere Vorgehensweise in der unterbrochenen Saison 20/21 besprochen.

Entsprechend des aktuellen Lockdowns wird der Spielbetrieb vorerst weiter ruhen. Sollte sich in den kommenden Wochen die Lage entspannen und ein Trainingsbetrieb wieder möglich sein (die Öffnung der Hallen vorausgesetzt), wird es zunächst einen vierwöchigen Trainingsbetrieb ohne offizielle Spieltermine geben, um den Spielern eine angemessene Vorbereitung zu ermöglichen.

Wie es beim Nachwuchs weitergeht, ist völlig ungewiss

Gespielt würde danach eine Einfach-Runde, wobei die ersten beiden ausgetragenen Spieltage der Hinrunde angerechnet würden und man somit Ende Februar mit dem dritten Spieltag der Rückrunde beginnen würde. Der Kreis Iserlohn-Arnsberg berät in den nächsten Tagen, wie der Kreisspielbetrieb weiter gehen könnte. Auch hier wäre ein Start im Februar denkbar, um bis Juni eine Einfachrunde austragen zu können. Voraussetzung für diese Regelungen ist jedoch eine Hallenöffnung Mitte Januar.

Beschlossen wurde von den Kreisen des Bezirks Süd bereits, dass die Saison für beendet erklärt wird, wenn bis zum 13./14. März 2021 keine Wiederaufnahme des Spielbetriebes mit vorausgehendem Trainingszeitraum möglich sein sollte.

Völlig in der Luft hängt weiterhin der Handball-Nachwuchs, der mit seiner Meisterschaftsserie noch gar nicht begonnen hat. Normalerweise müsste man bis März fertig sein, um in die Qualifikationsrunden für Ober- und Verbandsliga starten zu können. Daraus wird nichts, aber wie es weitergehen soll, ist völlig ungewiss. „Solange vom Handballverband Westfalen keine Vorgaben kommen, können wir gar nichts machen“, betont Lehrwart Jürgen Risse. Im Kreis hat man den Vereinen mitgeteilt, dass sie bis zum 28. Februar ihre Mannschaften für die Sommerrunde melden können, die normalerweise Ende April oder Anfang Mai beginnt.

„Bei allem was man plant, ist auch zu bedenken, dass in den Osterferien oder rund um die Feiertage im Mai keine Nachwuchsspiele angesetzt werden können. Das schränkt uns weiter ein“, sagt Risse, für den es nur ein zentrales Ziel gibt. „Wir müssen den Nachwuchs beschäftigen, ob es nun mit Freundschaftsspielen oder mit Turnieren geschieht. Ansonsten befürchte ich einen großen Aderlass.“ Und weiter: „Es weiß auch niemand, wie die Eltern reagieren. Manche schicken ihre Kinder vielleicht nicht mehr zum Handball, weil ihnen das zu riskant ist.“ Eine Idee will er in dieser Corona-Saison aber zur Diskussion stellen. „Vielleicht sollten wir den Kreisjugendtag wiederbeleben. Da wird draußen gespielt, und wir hätten wenigstens wieder einen Wettbewerb für den Nachwuchs.“