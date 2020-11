Mitglieder stimmen für Fusion

Es ging am Freitagabend bereits auf 22 Uhr zu, als vom FC Eintracht Ihmert/Bredenbruch Vollzug gemeldet wurde: Die Mitglieder stimmten nach einer knapp dreistündigen außerordentlichen Online-Sitzung mit weit über 80 Prozent einer Satzungsänderung zu, um den FC in den FV umwandeln zu können, dem dann auch die Fußballer des TSV Ihmert beitreten. Beim TSV war man etwas früher soweit, das Votum fiel, ebenfalls auf virtuellem Weg, ähnlich deutlich aus. Ein letzter formaler Akt steht noch aus, dann ist die Wiedervereinigung im Hemeraner Südosten perfekt.

„Der Hauptverein muss der Abspaltung der Fußballabteilung noch zustimmen, aber es wurde bereits signalisiert, dass man uns keine Steine in den Weg legen wird“, sagt Jens Maier, Sportlicher Leiter der TSV-Fußballer und einer der Taktgeber auf dem Weg zur Fusion.

Dass es beim FC etwas länger dauerte, bis abgestimmt wurde, habe nicht etwa bedeutet, dass erst noch Kritiker von der Richtigkeit des Zusammenschlusses überzeugt werden mussten. Der Vorsitzende Frederick Noga erklärt: „Es wurden noch Fragen geklärt, aber auch Plädoyers für den Zusammenschluss gehalten.“

Formalitäten müssen bis zum 1. Mai erledigt sein

Neben Maier und Noga sind vor allem noch David Scheffler, Abteilungsleiter der TSV-Fußballer und Rasmus Schönenberg, zweiter Vorsitzender des FC Eintracht Ihmert/Bredenbruch als maßgebliche Geburtshelfer des künftigen FV Ihmert/Bredenbruch zu nennen. „Wir haben uns Etappen gesetzt“, erklärt Scheffler und nennt den 1. Mai als den Tag, bis zu dem alles geregelt sein muss. Das erfordern die Statuten des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen. Es müssen neue Spielerpässe und Trikots beschafft werden, mit Sponsoren und Aktiven gesprochen werden. Zum Beispiel läuft es darauf hinaus, dass die FV-Kicker künftig in „Puma“-Trikots auflaufen werden. „Adidas hat eine Lieferzeit von fünf Monaten und Nachbestellungen wären nur ein Jahr lang möglich“, hat Maier bereits herausgefunden.

In allen Bereichen sind die Planungen weit fortgeschritten, sogar was das Logo des neuen Vereins angeht. Im Grunde bleibt es bei dem Design, das sich der FC Eintracht verpasst hat, nur dass das „FC“ durch „FV“ ersetzt wird, und die „Eintracht“ gestrichen wird, was einige Mitglieder schade finden. Im Logo tauchen stattdessen die Jahre auf, in denen die beiden Vorgängerklubs gegründet wurden. Wichtig war den FC-Mitgliedern, dass „Bredenbruch“ im künftigen Namen bestehen bleibt. Neu sind auch die Farben. Der TSV spielt in Blau, der FC in Grün, und der FV demnächst in Blau-Grün. Mit dieser seltenen Kombination fallen die Spieler auf jeden Fall auf.

Noch spielen beide Vereine mit ihren ersten Mannschaften in der Kreisliga B. Doch die Chancen stehen gut, dass der künftige FV sofort eine Etage höher ran darf. Ihmert/Bredenbruch ist momentan mit einem Spiel und einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter SF Hüingsen II Zweiter der B-Ost. Der TSV liegt zurzeit auf Platz acht dieser 13er Liga, hat aber als einziges Team erst fünf Spiele bestritten, alle anderen haben mehr. Da sowieso die Kreisliga A als erstes Ziel ausgegeben wurde, könnte theoretisch schon zur Wechselperiode im Winter aus zwei guten Mannschaften eine ganz starke gemacht werden, die beste Karten im Kampf um den Aufstieg besitzt. „Ganz ehrlich: Darüber haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht, das ist für uns ein ganz neues Thema“, beteuert Frederick Noga. Nachdenken werde man aber über diese Option.

Die Gedanken der Vier gingen zuletzt in andere Richtungen. Noga: „Wir brauchen das Dorf, so wie wir dem Dorf etwas zurückgeben werden. Bei allem, was wir in Zukunft benötigen, wollen wir so lokal wie möglich einkaufen und handeln. Und wir wollen eine Nachwuchsabteilung aufbauen und den Kindern und Jugendlichen zeigen, dass es sich lohnt, hier Fußball zu spielen.“

Der FC verfügt derzeit über keine Nachwuchsabteilung, der TSV stellt eine C-Jugend. Und wenn David Scheffler sagt, dass der Fußball in Ihmert langfristig auf gesunde Füße gestellt werden soll, dann bedeutet das, dass es bei einer Nachwuchsmannschaft nicht bleiben soll. „Was wir hier gerade tun, wird Wirkung haben – auch nach außen“, beteuert er. Im Idealfall laufen zur Saison 20/21 vier Seniorenmannschaften unter dem Namen FV Ihmert/Bredenbruch auf, und das optimalerweise in den Kreisligen A, B und C.

Der offizielle Startschuss des neuen Vereins erfolgt dann zum 1. Juli. Anschließend soll nicht lange mit der Einberufung einer Jahreshauptversammlung gezögert werden, um den Vorstand zu wählen, in dem insgesamt sieben Ämter besetzt werden sollen.