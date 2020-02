Mit wenig Zuversicht vor einer großen Hürde

Es sieht nicht gut aus für die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos, und beim Blick auf die nächste Partie am Sonntag beim Tabellenvierten WWU Baskets Münster dürfte angesichts der letzten Vorstellungen sowie der personellen Lage auch kein übertriebener Optimismus im Lager der Waldstädter herrschen.

Ausgerechnet vor dem Spiel gegen den Westrivalen ist die Mannschaft von Trainer Philipp Kappenstein wieder in Schwung gekommen und verbuchte zuletzt drei Siege in Serie. Der letztjährige Nordmeister ist also wieder da, hat die obere Hälfte im Play-off-Schema im Blick und könnte die Teilnahme an den K.o.-Spielen schon am Wochenende mit einem Sieg gegen die Kangaroos perfekt machen.

Stark ist das Team aus Münster durch seine mannschaftliche Geschlossenheit. Es gibt nicht den Topwerfer. Die Akteure Weß, Delpeche und J. König sind in der Korbschützenliste erst auf den Positionen 25 bis 30 zu finden. Das macht die Aufgabe für die Iserlohner aber nicht leichter. Der Gegner ist nur schwer auszurechnen, zumal gegenüber dem Hinspiel mit Marck Coffin (für Cooper) auch ein anderer Akteur Regie führt und mit Jasper Günther von Phoenix Hagen noch ein Talent aus der ProA hinzugeholt wurde.

Schwer vorzustellen, dass sich bei soviel Klasse und Ausgeglichenheit die Iserlohner vor vermutlich mit 2500 Zuschauern gefüllter Halle Vorteile erspielen können. Doch offenbar ist es gerade diese offenkundige Aussichtslosigkeit des Unterfangens, die zu einer Trotzreaktion der Mannschaft von Trainer Milos Stankovic führen könnte.

Der konnte mit seinen Leuten in dieser Woche nicht im vollen Umfang trainieren. Dennis Teucher befindet sich in der Rekonvaleszenz, Viktor Ziring (Schulter), Malte Schwarz (Arm) und Elijah Allen (Fuß) durften nur leichte Übungen absolvieren. Ob das für einen Einsatz am Sonntag reicht, bleibt abzuwarten, doch Stankovic hofft auf dieses Trio.

WWU Baskets Münster - Iserlohn

So., 17 Uhr, Halle Berg Fidel

Kangaroos: Frazier, J. Dahmen, Brkic, Buss, R. Dahmen, Marei, Schneider. - Nicht dabei: Teucher (verletzt). - Fraglich: Ziring, Allen, Schwarz (alle verletzt).

Letzte Resultate Iserlohn: 76:93 (H) Dresden, 60:79 (A) Itzehoe. - Münster: 75:65 (H) Düsseldorf, 83:78 (A) BSW Sixers. - Gesamtbilanz gegen Münster: 3 Spiele, 1 Sieg, 2 Niederlagen. - Saison 2018/19: 77:70 (H), 76:77 (A). - Hinspiel: 57:89.