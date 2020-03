Mit Steigerung nach der Pause wendet Borussia Punktverlust ab

Borussia Dröschede bleibt im Kampf um den Westfalenliga-Aufstieg am Drücker. Mit einer deutlichen Steigerung nach der Pause rang die Elf den Tabellenvierten aus Obersprockhövel nieder.





Fußball-Landesliga: Borussia Dröschede - SC Obersprockhövel 3:1 (0:1). Dass dieser Gegner einige Qualitäten hat, das wussten die Mannen um Trainer Dragan Petkovic aus dem Hinspiel. Entsprechend wollte man dem spielstarken Gast nicht ins offene Messer laufen. Doch so passiv wie zu Beginn der Partie hatte der Coach sein Team wohl auch nicht sehen wollen. So traf Denzel per Freistoß nur den Pfosten (9.), und Diaby jagte den Ball nach einem Solo vorbei am Borussen-Gehäuse (12.).

Auf der Gegenseite hatte der zunächst offensiv beginnende Bouaich nach Rödel-Vorarbeit die Riesenchance zum 1:0 (16.). Danach kennzeichneten aber viele Abspielfehler die Dröscheder Bemühungen. Beinahe zwangsläufig wurde der Gegner stärker, und nach einigen guten Möglichkeiten war es keine Überraschung mehr, als Schrepping den Ball ins Netz jagte (44.).

Taktische Änderung brachteden gewünschten Erfolg

Mit einer letztlich spielentscheidenden Änderung kehrte die Borussia aus der Kabine zurück. Der gelb-rot-gefährdete Tekin blieb draußen. Seine Position übernahm Bouaich, während Dzafic das Angriffsspiel belebte. Dröschede störte jetzt früh und kam zu Ballgewinnen. Nach einer kurz ausgeführten Ecke setzte sich Slimi an der Grundlinie durch und bediente Merz, der zum 1:1 einschoss (56.).

Plötzlich waren die Gastgeber wieder da und zeigten eine ganz andere Körpersprache. Die robusten Gäste zogen sich überraschenderweise mehr und mehr zurück. Sie schienen mit dem Punkt zufrieden, die Borussia nicht. Allerdings blieben die Abspielfehler weiter der Haupt-Feind der Dröscheder. Chancen waren deshalb Mangelware, doch als Dzafic die Kugel eroberte und auf den mitgelaufenen Hiller ablegte, war die erhoffte Möglichkeit da. Der unermüdliche Antreiber im Mittelfeld blieb cool und traf zum 2:1 (80.).

Jetzt machte Obersprockhövel wieder Druck und warf alles nach vorne. Die Borussia hielt der Offensive der Gäste aber stand, hatte keine brenzligen Aktionen mehr zu überstehen. Dafür saß der letzte Konter der Gastgeber. Als Dzafic gefoult wurde, verwandelte Slimi den fälligen Strafstoß (93.). Danach wurde nicht mehr angepfiffen.