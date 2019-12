„Mit Schwung ins Alters“ kommt gut an

Der Rahmen ist abgesteckt, nur mit Inhalten muss er noch gefüllt werden. So lässt sich das Programm „Bewegt älter werden“ beschreiben, das der Landessportbund ins Leben gerufen hat und das auf Bewegungsangebote für Menschen ab 50 Jahren abzielt. Der LSB hat den Ball inzwischen den Kreissportbünden zugespielt. Sie sollen vor Ort die Umsetzung ankurbeln und begleiten. Für den Kreissportbund Märkischer Kreis hat die zuständige Referentin Monika Hermanns diese Aufgabe übernommen und dem Vorhaben zunächst einen eigenen Titel gegeben: „Mit Schwung ins Alter“ heißt es hier vor Ort.

Selbstverteidigungskurs sollmehr Sicherheit vermitteln

Drei Angebote, die in Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Stadt Iserlohn entstanden sind, gibt es bislang, zwei sind allerdings nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht. Es handelt sich dabei um je eine Bewegungsstunde, die Carmen Luttrop-Buss vom TuS Dröschede mittwochs im Tersteegenhaus anbietet, und das Pendant dazu im Wichernhaus, das von Übungsleiterin Agnes Sobotta (ebenfalls TuS Dröschede) an jedem Dienstag läuft. „Das richtet sich an Bewohner und Tagesgäste der beiden Häuser und ist auf die körperlichen Möglichkeiten und Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten“, sagt Monika Hermanns. Bei dem offenen Angebot handelt es sich um einen Selbstverteidigungskurs für die Altersgruppe „50 Plus“, der außerhalb der Schulferien freitags von 19.30 bis 21 Uhr in der Turnhalle der Realschule Letmathe seinen Platz hat. Mit Volker Tabel wird dieser Kurs von einem erfahrenen Übungsleiter begleitet, der seit mehreren Jahren schon Selbstverteidigungskurse beim TSL 2000 in Letmathe anbietet und unter anderem Träger des 2. Dan im Taekwondo ist.

Zunächst bis Jahresende geplant, ist nun das Ziel formuliert worden, 2020 fortzufahren. „Der Kurs ist kostenfrei, weil er von KSB und LSB finanziert ist, und man kann jederzeit einsteigen“, wirbt Tabel. „Ich vermittle theoretische Kenntnisse, die man verwendet, um nicht in gewisse Situationen zu geraten.“ Auch die Abwehr von Angriffen oder die Befreiung aus Haltegriffen gehören zum Kursinhalt, und manchmal ist es erforderlich selbst einen Wirkungstreffer zu erzielen. Tabel erklärt, wie es funktioniert und stellt fest, dass die Teilnehmer immer selbstsicherer werden.

Bei diesen Angeboten soll es nicht bleiben, doch Monika Hermanns benennt zwei Probleme: „Was uns fehlt sind Vereine und Übungsleiter“. Vereine werden zwar beim KSB nicht gegründet, aber Übungsleiterausbildungen stellen einen Schwerpunkt im Jahresprogramm dar. 2020 gibt es spezielle Kurse, die auf Sport mit Älteren zugeschnitten sind.