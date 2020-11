Mit dem Mofa zum Highlight der Karriere

Diesen 1:17 Minuten kurzen Moment seiner noch jungen Karriere wird er so schnell nicht vergessen. Wie in der Auszeit zuvor abgesprochen, begab er sich im letzten Angriff der Iserlohn Kangaroos im Derby gegen Schwelm unter den Korb, und prompt erhielt er von Spielmacher Toni Prostran den Ball. Vier Sekunden vor Schluss schraubte sich Elias Marei hoch und verwandelte den Wurf aus der Nahdistanz ohne Ringberührung zum umjubelten 85:83-Sieg.

„Ich habe es Anfang des Jahres erlebt, als Chris Frazier mit einem Dreier in letzter Sekunde unseren Sieg bei den BSW Sixers gesichert hat. Von diesem Moment an wollte ich auch einmal in so einer Situation sein“, erzählt der 18-Jährige Marei. Dass sein Wunsch schon so bald in Erfüllung gehen würde, hatte er natürlich nicht gedacht. „Ich habe auf meine Chance gewartet und auch darauf, dass mir der Coach eine Chance gibt. Jetzt war sie da, und ich habe das beste daraus gemacht“, sagt der gebürtige Briloner.

14 Jahre seines Lebens hater in Palästina gelebt

Als Sohn einer Deutschen und eines Palästinensers ging es für ihn bald nach seiner Geburt nach Palästina, wo er 14 Jahre lang lebte. „Man darf nicht alles glauben, was so in den Medien verbreitet wird. Es war wirklich eine schöne Zeit dort“, sagt Marei, der dort durch seine Schwester zum Basketball kam. Zurück in Deutschland wollte er auch hier seiner Leidenschaft nachgehen. Von seinem neuen Heimatort Menden aus entstand der Kontakt zu den Kangaroos, doch sein Problem war zunächst die weite Fahrt zum Training.

Schließlich bekam er ein Mofa, mit dem er bis heute zu den Übungseinheiten fährt - bei Regen und Schnee, Wind und Wetter, Tag für Tag, fünf Mal pro Woche und samstags oder sonntags zum Spiel inklusive Wurftraining. Dazu kommen noch die Trainings- und Spieleinsätze für die Phoenix Hagen Juniors in der Nachwuchs-Bundesliga. Viel Ehrgeiz zeigt der 1,98 Meter große Spieler, der auf der Position vier spielt, auch auf dem Spielfeld. Dort war er in der ProB - seit Sommer 2019 gehört er zum Iserlohner Kader - eher selten zu sehen. Dieses häufige Los eines jungen Spielers spornt ihn nur noch mehr an. „Jeder Spieler ist ungeduldig“, sagt er und hofft nach diesem Schlüsselerlebnis gegen Schwelm auf einen Schub.

„Als Mannschaft wollen wir in die Play-offs und natürlich auch Spaß haben“, berichtet Elias Marei, der aktuell an seinem Fachabitur bastelt. 2022 soll es so weit sein. In nächster Zeit steht aber erst einmal ein Umzug nach Iserlohn bevor, was den praktischen Vorteil hat dass die täglichen Mofafahrten in der Dunkelheit (außer nach Hagen) nicht mehr erforderlich sein werden - eine klare Verbesserung in seinem täglichen Leben.

Sportlich hofft er derweil darauf, dass sich der Coup gegen Schwelm in seinen Einsatzzeiten niederschlägt. In der ersten Amateurmannschaft der Kangaroos in der 2. Regionalliga bei Trainer Dennis Shirvan gehört Elias Marei zu den Stammkräften und sammelt dort die nötige Spielpraxis, doch sein Fokus liegt auf der ProB. So ganz nebenbei hat der als Local Player in Deutschland spielberechtigte Palästinenser aber auch sein Heimatland im Blick.

2019 ins U18-Nationalteamberufen worden

Schon im vergangenen Jahr erhielt er eine Berufung in die U18-Nationalmannschaft. „Wir sollten im Iran ein Qualifikationsturnier für die asiatische Meisterschaft spielen, doch das konnte aus politischen Gründen nicht stattfinden“, berichtet Marei. Schließlich hatte man die Spiele auf 2020 verschoben, wo dann Corona einen Strich durch die Rechnung machte. Auch wenn er nun altersbedingt nicht mehr in diesem Team spielen kann, muss das nicht das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere bedeuten, denn wenn er seinen Weg weiter so ehrgeizig geht, klopft vielleicht auch eines Tages das A-Nationalteam seines Landes bei ihm an.