Iserlohn. Sportschule Kimpfel bietet dank Unterstützung des Hotels VierJahreszeiten Outdoortraining an.

Wer im Kampfsport zu Hause ist, bricht nicht gleich in hektische Betriebsamkeit aus, wenn Sport im Freien wieder erlaubt ist. Schließlich ist man in geschlossenen Räumen aktiv. Die Iserlohner Sportschule Kimpfel bewies nach dem letzten Öffnungsschritt jedoch Kreativität und kann heute stolz vermelden, wieder tägliches Training für den Nachwuchs anbieten zu können - auf einem Parkdeck. Genauer gesagt beim Hotel VierJahreszeiten. „Wir wollten unbedingt wieder etwas machen, aber ohne eine Überdachung ist es natürlich zu dieser Jahreszeit suboptimal“, sagt Inhaber Kai Kimpfel.

Aber dann hatte seine Ehefrau Isabella die Idee, doch einmal beim Hotel anzufragen, ob in Lockdownzeiten nicht ein Parkdeck genutzt werden dürfe. Prokuristin Susanne Schlüter und Hoteldirektorin Alexandra Schenk waren sofort angetan von diesem Vorschlag. „Besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen“, hieß es aus der Hotelleitung. Und weil auch das Ordnungsamt keine Einwände hatte, werden nun dort, wo sonst die Pkw aufgereiht stehen, fast täglich die Matten und diverse Hilfsmittel für die Übungseinheiten bereit gelegt. „Maximal 20 Kinder und Jugendliche können sich anmelden, und der Zuspruch ist enorm“, freut sich Kimpfel.

Mit Feuereifer sind etwa die „Mini-Ninjas“ dabei. Für die Drei- bis Sechsjährigen steht jeder Trainingsnachmittag unter einem besonderen Motto. „Wir erzählen eine Geschichte und bauen die Übungen in spielerischer Form ein“, erläutert Kimpfel. Diese werden für die Einheiten auf dem Parkdeck modifiziert. Dass etwa die Fallschule nicht wie gewohnt praktiziert werden kann, liegt auf der Hand, denn Weichbodenmatten auf die Parkfläche zu schaffen, wäre aufwendig.

Das Training in einer dicken Jacke war für die Kinder ungewohnt, aber sie wurden schnell warm. Es fröstelten eher die Eltern, die mit gebührendem Abstand auf dem Parkdeck zuschauten. „Bei den ersten Einheiten haben wir die Zeit überzogen, weil sich die Kinder lange nicht gesehen und viel zu erzählen hatten“, berichtet Kai Kimpfel..

Nur wenige Kündigungenwährend des Lockdowns

Auch wenn das Online-Training in der Sportschule weiterläuft, so ist er doch froh, dass er sich gemeinsam mit seinen Mitarbeitern nun wieder live ein Bild vom Leistungsstand seiner Schützlinge machen kann. In einigen Fällen hat er als Folge des Lockdowns Defizite ausgemacht. Sehr zufrieden ist Kimpfel jedoch mit der Treue der rund 300 Mitglieder seiner Sportschule, denn es gab in den letzten Monaten trotz des sehr reduzierten Angebots nur sehr wenige Kündigungen.

Bei steigenden Temperaturen wird das Training auf dem Parkdeck wohl noch intensiver wahrgenommen, und wenn dort wieder Autos parken, weil der Hotelbetrieb auf vollen Touren läuft, dürften die Aktiven in gewohnter Umgebung in der Sportschule trainieren. Aber bis dahin freuen sie sich über die Freiluft-Alternative.