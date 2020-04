Millionenschwere Nothilfe für Sportvereine

Iserlohn. Ab 15. April werden unter bestimmten Bedingungen bis zu 50.000 Euro pro Klub ausgeschüttet.

Für die Sportvereine im Märkischen Kreis sowie in ganz Nordrhein-Westfalen gibt es ab dem morgigen Mittwoch, 15. April, die Möglichkeit, einen Antrag auf Mittel aus einem insgesamt zehn Millionen Euro schweren Hilfsprogramm für den Sport zu stellen. Antragsberechtigt sind nun auch gemeinnützige Sportvereine, die nicht unternehmerisch tätig sind, aber über eine Mitgliedsorganisationen wie dem Kreissportbund Märkischer Kreis dem Landessportbund NRW angeschlossen sind.

Bedingung für die Gewährung der Soforthilfe ist ein durch die Corona-Pandemie verursachter Liquiditätsengpass, der zu einer Existenzgefährdung des Vereins in Form einer drohenden Zahlungsunfähigkeit führen könnte. Dazu müssen detaillierte Angaben zur Einnahme- und Ausgabensituation gemacht werden. Bei positivem Entscheid erfolgt die Förderung in Form eines Zuschusses in Höhe von 60 Prozent des nachgewiesenen Bedarfs. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden. Die Höchstförderung beträgt 50.000 Euro. Das Antragsverfahren wird ausschließlich digital über das Förderportal des Landessportbundes NRW abgewickelt, das über die Adresse foerderportal.lsb-nrw.de erreichbar ist.

Ein exemplarisches Antragsformular und der Link zu weiterführenden Hinweisen sind auf der Homepage des KSB unter www.ksb-mk.de hinterlegt. Bei Fragen oder Problemen steht der Kreissportbund zur Verfügung, entweder per E-Mail an info@ksb-mk.de oder telefonisch unter der Nummer 02371 77977-11.

Auch bei der Förderung der Übungsarbeit werden insgesamt drei Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln bereitgestellt. Sofern noch nicht geschehen, können die Anträge ebenfalls über das Förderportal des LSB NRW gestellt werden. Sportvereine, die bereits einen Antrag gestellt haben, profitieren automatisch und müssen keinen extra Antrag stellen.