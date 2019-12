Iserlohn. Der Kangaroos-Manager ist von Team und Trainer enttäuscht.

Michael Dahmen: „Wir sind zu lieb“

Es war das letzte Pflichtspiel des bislang erfolgreichsten Jahrzehnts der Vereinsgeschichte, und da hatte man noch einmal ein sportliches Ausrufezeichen vor Augen. Doch trotz einer 24-Punkte-Führung gegen Spitzenreiter Schwelm gingen die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos am Ende mit leeren Händen vom Feld.

Genau deshalb verdichten sich die dunklen Wolken über der Matthias- Grothe-Halle. Als Hauptgrund für die Niederlage gegen Schwelm hat Kangaroos-Manager Michael Dahmen die enormen Leistungsschwankungen ausgemacht, denen das Team häufig innerhalb eines Spiels unterliegt. 26 Minuten spielte es hervorragend, gefolgt von neun Minuten, die alles zuvor Aufgebaute wieder einrissen.„Team und Trainer verlieren das Spiel. Ich bin enttäuscht von beiden Seiten“, sagt Dahmen, der nach wie vor an die Qualität der Mannschaft glaubt.

Er verwahrt sich gegen eine Trainerdiskussion und verweist bei der immer wieder an ihn herangetragenen Forderung nach Verstärkungen auf fehlende Finanzmittel für einen Transfer, der ohnehin nur noch bis zum 10. Januar möglich wäre. Allerdings sagt er auch: „Wir sind zu lieb. Sicher macht 44-Punkte-Mann Scott den Unterschied, aber wir haben auch nicht ernsthaft versucht, gegen ihn zu verteidigen.“ Anfangs hielt man Schwelms Spielmacher mit einer 3-2-Zone wirkungsvoll in Schach. „Warum wir das mit Ausnahme einer kurzen Phase nach der Pause nicht noch einmal versucht haben, verstehe ich nicht ganz.“

Neun Spiele bleiben nun noch in der Hauptrunde. In den nächsten drei Partien in Sandersdorf, gegen Bernau und in Itzehoe sind die Iserlohner Außenseiter. Wenn man hier komplett leer ausgeht, dürften die Play-off-Plätze schon weit weg sein. Angesichts derzeit geringer Abstände droht ein heftiger Kampf gegen den Abstieg, weil bislang kein Team abfällt. „Wir müssen dringend unsere Leistungsschwankungen ablegen. In den schwachen Phasen, die jede Mannschaft mal hat, dürfen wir nicht so aus dem Takt geraten“, fordert der Manager. Am Freitag trifft sich die Mannschaft nach einer trainingsfreien Woche wieder zur ersten Übungseinheit und bereitet sich auf das nächste Spiel am 5. Januar vor. Kurzfristig will man möglicherweise noch ein Testspiel austragen.