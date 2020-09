Mehr als nur die übliche Aufstiegseuphorie

Deilinghofen. Der SV Deilinghofen/Sundwig steht seit dem ersten Bezirksligaspieltag auf dem ersten Tabellenplatz.

Die Sportfreunde Hüingsen und Blau-Weiß Voerde wurden vor dem Start der laufenden Fußball-Bezirksligasaison immer wieder genannt, wenn es um den wahrscheinlichen Aufsteiger ging. Doch aktuell hecheln sie sechs (Voerde) und acht Punkten (Hüingsen) hinterher. Hinter Aufsteiger SV Deilinghofen/Sundwig. Eine sorgenfreie Saison war dem Team von Trainer Ercan Linke zwar prognostiziert worden, aber dass es der Liga seinen Stempel aufdrücken würde, ist eine Überraschung. Oder etwa doch nicht?

Das 3:0 am Sonntag gegen die benachbarten Hüingser, die makellose Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen und vor allem das Torverhältnis von plus 17 (19:2), das unter allen westfälischen Bezirksligisten nur vom TuS Heven in Staffel 10 knapp übertroffen wird (20:2), ist mit klassischer Aufstiegseuphorie alleine nicht zu erklären. Und Stürmer Salvatore Militano, der schon in der vergangenen, nach 17 Spielen abgebrochenen Saison mit 37 Toren einsam an der Spitze der Torjägerliste stand, ist weiterhin der Schrecken aller Abwehrreihen. Mit sieben Treffern führt er die Liste auch eine Etage höher an. Und was sagte ausgerechnet er nach dem Hüingsen-Spiel, in dem er erneut zweimal traf? „Besser kann es für uns momentan kaum laufen – aber an der Chancenauswertung müssen wir noch arbeiten.“

Von Personalsorgen war im Vorfeld des jüngsten Duells die Rede, und angesichts von acht Ausfällen war das auch garantiert kein Bluff. Auf dem Platz hatte das aber keine Folgen. „Wir haben das Verletzungspech in der Breite. Unsere Leistungsträger sind alle fit“, erklärt der erste stellvertretende Vorsitzende Frank Schulte. Die Ersatzbank war gegen Hüingsen dennoch nicht nur quantitativ gut bestückt.

Dort nahm mit Giuliano Restieri auch ein Spieler Platz, der wahrscheinlich in jedem anderen Bezirksligateam für die Startelf gesetzt wäre. Ausgebildet bei Rot-Weiss Essen und oberligaerfahren durch seine Zeit bei der TSG Sprockhövel, musste er trotzdem zunächst auf die Bank. Im Laufe des Spiels gegen Hüingsen brachte ihn Ercan Linke, und er belebte die rechte Seite genauso, wie es der für ihn ausgewechselte Allessandro Restieri die 72 Minuten zuvor getan hatte. „Die Mannschaft nimmt alles so an, ich bin richtig stolz auf sie. Jetzt wollen wir so lange es geht auf dieser Erfolgswelle bleiben“, lobte Linke.

Mannschaftsteile harmonieren nahezu perfekt miteinander

Er wechselte am Sonntag insgesamt viermal innerhalb von 13 Minuten, doch zu einem Bruch im Spiel führten die personellen Veränderungen nicht. Dabei ist die Mannschaft noch nicht einmal über mehrere Jahre hinweg gewachsen. Beim letzten Spiel in der Abstiegssaison 18/19 standen mit Sertan Yildiz und dem am Sonntag eingewechselten Frederik Overkamp nur zwei Spieler in der Startelf, die auch heute noch dabei sind.

Unverzichtbar ist Verteidiger und Co-Trainer Benjamin Biehs mit seinem Zweikampfspiel und den präzisen langen Pässen, die er gerne über das ganze Spielfeld schlägt. „Natürlich wissen wir um unsere Stärke, aber die PS müssen wir erstmal auf die Straße bringen. Das gelingt uns ganz gut.“ Bei der Antwort auf die Frage, wer denn in der Lage sein könnte, den SV D/S zu schlagen, drückt er aber aufs Gas.: „Um es vorsichtig-arrogant auszudrücken: Im Moment nur wir selbst.“

Der Funke der Begeisterung springt zwischen Publikum und Mannschaft hin und her. Das imponierte Frank Schulte schon in der Vorbereitung. „Gegen Neuenrade haben wir vor 100 Zuschauern gespielt. Wir musste sogar viele abweisen, weil wir nicht mehr hereinlassen durften.“