Iserlohn. Zwölf Stunden lang ist Miriam Mandt-Böckelmann zwischen unterem Seilersee und Bismarkturm gelaufen.

Der Iserlohner Bismarckturm ist ein beliebtes Ausflugsziel, aber keines, an dem man mal eben auf einen Abstecher vorbeischaut. Vielmehr wird der Turm in Angriff genommen, denn der Aufstieg auf letztendlich 338 Meter über Normalnull hat es in sich. Einmal rauf, einmal runter, und man merkt, dass man etwas getan hat.

Die Wahl-Iserlohnerin Miriam Mandt-Böckelmann ist am Samstag innerhalb von zwölf Stunden 29 Mal zwischen Turm und unterem Seilersee unterwegs gewesen, hat dabei insgesamt mehr als 4000 Höhenmeter überwunden und 66,3 Kilometer abgespult – und von einem gemütlichen Spaziergang ist hier nicht die Rede. Los ging es um 6 Uhr, als noch die nächtliche Finsternis über der Stadt lag. „Das war aber trotzdem sehr schön. Nachdem die Sonne aufging, habe ich Kauze gehört und Rehe gesehen. Später kamen dann Familien zu einem Picknick an den Bismarckturm.“

Doch das waren bestenfalls angenehme Begleiterscheinungen. Die extreme Trainingseinheit ist Teil ihrer Vorbereitung auf einen 100-Kilometer-Lauf, an dem sie im August in der Schweiz teilnehmen möchte. „Dort geht es durch hochalpines Terrain, und da bietet sich das Gebiet am Bismarckturm an, zumal ich von dort in zehn Minuten zuhause bin. Somit stimmt auch das Verhältnis von Kosten und Nutzen.“ Deswegen sind ihr die Höhenmeter auch wichtiger als die Zahl der gelaufenen Kilometer.

In der eisigen Morgenluft friert die Trinkflasche zu

Dass Miriam Mandt-Böckelmann so früh loslegte, hatte noch einen anderen Grund: „Ich laufe gerne im Dunkeln, in der Schweiz wird es ebenfalls dazu kommen. Das Laufen mit Stirnlampe ist schwierig und muss deswegen auch trainiert werden.“ Anfangs war es nicht nur dunkel, sondern auch eisig kalt. Und obwohl sie ihre Trinkflasche in einer speziellen Tasche ihrer Trainingskleidung mitführte, die auch noch dicht am Wärme ausstrahlenden Körper lag, froren Flasche und Inhalt zeitweise zu.

Ursprünglich wollte sie neben ihrer Einheit am Bismarckturm im Laufe der nächsten Wochen noch an zahlreichen anderen Läufen zur Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt teilnehmen, doch viele sind wegen der anhaltenden Corona-Krise gestrichen oder verlegt worden - wie der 24-Stunden-Lauf am Seilersee, der nun statt im April im Oktober steigen soll.