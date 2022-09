Maxim Rausch verlässt die Roosters

Iserlohn. Der junge Verteidiger der Iserlohn Roosters wechselt nach Crimmitschau in die DEL2

Maxim Rausch, 19-jährige Verteidiger der Iserlohn Roosters, verlässt die Sauerländer mit sofortiger Wirkung in Richtung der DEL2 zu den Eispiraten Crimmitschau. Rausch hatte in der vergangenen Spielzeit 20 Partien für die Roosters bestritten und stand außerdem 33 Mal für die Kassel Huskies auf dem Eis. In der aktuellen Saison kam der junge Verteidiger bisher nicht zum Einsatz und soll daher bei den Eispiraten die dringend nötige Spielpraxis erhalten: „Er entwickelt sich sehr gut, muss aber natürlich auch regelmäßig auf dem Eis stehen. Diese Perspektive können wir ihm hier in Iserlohn derzeit nicht bieten, weshalb der Wechsel für alle Seiten die sinnvollste Option ist. Wir werden seine Entwicklung weiterhin ganz genau verfolgen und ihn hoffentlich in der Zukunft wieder bei uns am Seilersee sehen“, erklärt Roosters-Manager Christian Hommel die Hintergründe des Wechsels.

