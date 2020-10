Maskottchen „MorITS“ im Zwangsurlaub

„Icey“, der draufgängerische Hahn mit jeder Menge Flausen im Kopf bei den Iserlohn Roosters, und natürlich auch „Jumpy“, das liebenswürdig-kuschelige Känguru der Iserlohn Kangaroos – gemessen an der Größe der Stadt kann Iserlohn als Maskottchen-Hochburg bezeichnet werden. Diesen Ruf zementiert seit Anfang 2019 ein kleiner Klub von der Fußball-Basis: Die Iserlohner TS mit ihrem ebenso beliebten Löwen „MorITS“.

Dass alle drei im Moment die Öffentlichkeit scheuen, ist eine weitere Gemeinsamkeit. Die Roosters spielen nicht, die Kangaroos sind noch nicht wieder im Pflichtspielmodus und MorITS, dessen Schreibweise sich aus dem Vornamen Moritz und der Kurzform des Fußball-A-Kreisligisten zusammensetzt, scheut momentan coronabedingt die Öffentlichkeit. „Wir wollen vermeiden, dass sich die Kinder um ihn herum tummeln. Aber wir arbeiten an einem Konzept. Und einen Mundschutz soll MorITS auch bekommen“, sagt Alexander Gillmann, zweiter Vorsitzender der Iserlohner TS.

Alexander Gillmann war sofort Feuer und Flamme

Dass er zu MorITS Stellung bezieht, ist kein Zufall, denn der 26-Jährige ist derjenige, der ins Kostüm schlüpft. Überredet werden musste er dazu nicht. „Als wir die Entscheidung getroffen hatten, MorITS anzuschaffen, war ich sofort dabei. Ich fand Maskottchen immer schon klasse. Und nach dem ersten Auftritt waren sich alle einig, dass ich drin bleiben soll.“ Was viele bestimmt auch nicht wissen: MorITS ist eigentlich Holländer. Zumindest haben ihn die ITS-Verantwortlichen bei einem Maskottchenbauer aus den Niederlanden eingekauft. Seinen Namen bekam er aber erst nach der Übersiedlung in die Grüne verpasst. Wichtig war den Entscheidern, dass ITS im Namen auftaucht, was auch bei einer leichten Umwandlung von Fritz der Fall gewesen wäre. „Aber Moritz besteht aus zwei Silben und klingt daher rhythmischer. Da kam dann der Agentur-Mensch in mir durch“, schildert Gillmann.

Unter dem Namen „LionBST“ betreibt der aus Deilinghofen Stammende eine Werbe- und Marketingagentur in Hemer, die seit nunmehr viereinhalb Jahren die Iserlohner Turnerschaft unterstützt. Maskottchenerfahrung hatte er vor seinem ersten MorITS-Auftritt nicht. Aber im Internet kursierende Videos, die den Job erklären, schaute er sich natürlich an. Und er verfügt über beste Kontakte zu einem früheren Darsteller von „Erwin“, dem Maskottchen des FC Schalke 04. Daher weiß Gillmann, dass es einige Dinge gibt, die es zu beachten gilt.

„Die schnelle Reaktion auf bestimmte Situationen ist wichtig. Es kann immer mal vorkommen, dass ein Kind Angst hat, wenn dieser mächtige Löwe vor ihm steht und es sich zum Beispiel hinter den eigenen Eltern versteckt. Und wenn sich ein Kind erschrickt, erschrecken sich andere auch.“ Immer kommt es auf Gestik und Mimik an, denn Maskottchen sind stumme Sympathieträger. Damit hat MorITS bei schüchternen oder verängstigten Kindern schon häufig das Eis gebrochen.

Wenn der Nachwuchs im Einsatz ist, dann ist MorITS normalerweise nicht weit. Aber auch die Erwachsenen haben ihn längst ins Herz geschlossen. „Dafür, sich von einem Maskottchen bespaßen zu lassen, ist man nie zu alt.“ Das merkte MorITS spätestens im Sommer 2019, als die erste Mannschaft der ITS den Aufstieg in die Kreisliga A schaffte. Groß und Klein haben aber noch etwas gemeinsam: Den Spaß, MorITS zu ärgern. Wenn jemand seinen Schwanz packt und um ihn herumlaufen möchte – das hat das ITS-Maskottchen gar nicht gern. Gillmann: „Wir mussten ihn schon einige Mal flicken. In diesem Zusammenhang sind auch schon Fotos von MorITS im Krankenhaus entstanden.“

Der stets gut gelaunt wirkende Löwe muss sich natürlich auch mal waschen. Auch das übernimmt Alexander Gillmann. „In die Waschmaschine passt er nicht, was auch gut so ist, denn ich muss ganz behutsam sein und auch auf das Waschmittel achten.“ Beim Waschen oder Baden kommt schnell der Gedanke an etwas Erfrischendes. Davon kann keine Rede sein, wenn MorITS während der warmen Jahreszeit auftritt. „Wenn die Temperatur bei etwa 25 Grad liegt, beträgt sie innerhalb des Kostüms gerne mal 45 oder 50 Grad. Aber das stört mich nicht. Ich lege dann häufiger eine Pause ein, trinke viel und wechsele die Klamotten.“

MorITS würde gerne mal seine Artverwandten treffen

Mit den Auftritten sind immer wieder schöne Erlebnisse verbunden. „Einmal sind wir mit dem ITS-Nachwuchs bei einem Funino-Turnier in Hannover gewesen. Die Leute von 96 waren völlig baff, weil wir als so kleiner Verein diesen durchaus langen Weg auf uns genommen haben und dann auch noch ein Maskottchen mitgebracht haben.“ Veranstaltungen, die nichts für MorITS sind, gibt es generell nur sehr wenige. Selbst beim St.-Martins-Zug ist er mitgelaufen – mit der selbstgebastelten Laterne in der Pfote. Bundesweite Bekanntheit erlangte MorITS ausgerechnet während des Lockdowns im Frühjahr, als ein Fernsehteam in die Grüne kam und einen Beitrag für die ARD-Sportschau drehte.

Doch es gibt noch eine Sache, die sich MorITS sehnlichst wünscht: „Ich würde gerne mal andere Maskottchen kennenlernen, seien es Icey, Jumpy oder Maskottchen von Fußball-Bundesligisten – einfach, um die Story zu erzählen, wie MorITS andere Maskottchen trifft.“