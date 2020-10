Mäßige Kangaroos-Generalprobe

Mit einer deutlichen Niederlage endete das vermutlich letzte Testspiel der ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos im Rahmen der Saisonvorbereitung. Gegen klassenhöhere Paderborner offenbarte das Team von Trainer Stephan Völkel noch zahlreiche Defizite. Gut eine Woche vor dem Meisterschaftsstart bleibt noch viel zu tun.





Basketball-Testspiel: Iserlohn Kangaroos - Uni Baskets Paderborn 69:92 (18:29/36:49/54:75). Von Anfang an zeigten die Gäste, dass sie nach der Niederlage in Münster, dem Auftaktgegner der Iserlohner, nicht noch einem ProB-Team Selbstvertrauen verschaffen wollten. 8:0 (4.), 19:7 (6.) und 26:15 (9.) waren die Stationen in einem ersten Viertel, in dem den Hausherren Treffsicherheit und die Rebounds fehlten.

Zu Beginn des zweitenViertels lief es etwas besser

Etwas besser kamen die Gastgeber in den zweiten Abschnitt, in dem ein Dreier von Tanner Graham das zwischenzeitliche 28:35 bedeutete (14.). So hätte es aus Sicht der Hausherren weiterlaufen können, doch Paderborn antwortete humorlos mit ungebremstem Zug zum Korb, der häufig nur auf Kosten von Fouls gestoppt werden konnte. Bis zur Pause hatten die Gäste ihren Vorsprung wieder ausgebaut.

Als nicht wirklich gelungen musste auch die Phase bezeichnet werden, in der es die Waldstädter mit einer Zonenverteidigung versuchten. Nach Wiederbeginn knackten die Ostwestfalen dieses häufig so zerstörerische Element im Basketball mit fast schon beängstigender Präzision aus der Distanz. Sechs Dreier jagten die Uni Baskets im dritten Viertel durch die Iserlohner Reuse. In dieser Phase lag die Trefferquote deutlich über den am Ende erreichten 37 Prozent aus der Ferndistanz. Gerade einmal 27 Prozent brachten die Kangaroos bei ihren 26 Versuchen zustande.

Doch damit nicht genug. Auch bei den Zweiern brachte man es gerade einmal auf 43 Prozent, so dass die Feldwurfquote bei miserablen 37 Prozent dümpelte. Garniert mit einer Freiwurfquote von 62 Prozent (26 Versuche, 16 Treffer) war ein Hauptgrund schnell gefunden, warum nur 69 Zähler gelangen.

Ebenfalls ausbaufähig scheint die Reboundbilanz, die die Gäste klar zu ihren Gunsten entschieden und über 59:42 (24.) und 67:51 (28.) weiterhin alles souverän im Griff behielten. Erst nach dem 90:60 Mitte des letzten Abschnitts nahm Gästetrainer Steven Esterkamp seine Topleute wie Drijencic (17 Punkte), Cushingberry und Alte (je 15) vom Feld und brachte den zweiten Anzug. Der mischte zwar durchaus munter mit, traf aber etliche Würfe nicht. Mit einer 9:2-Serie kamen die Kangaroos schließlich noch in den letzten zwei Minuten zu ein wenig Ergebniskosmetik.

Kangaroos: J. Dahmen (7/1 Dreier), Francisco, Prostran (16/2), Hübner (9/1), Graham (16/3), Möller (8), Buss (6), Dizdar (1), R. Dahmen (5), Marei, Schneider (1).