Lukas Lenz arbeitet am neuen FCI

Lukas Lenz ist seit einem Monat in Doppelfunktion für den FC Iserlohn tätig. Zusätzlich zu seiner Rolle als Torjäger und Kapitän des Westfalenliga-Teams übernahm er im Dezember als Nachfolger von Uli Sauerborn auch den Posten des Sportlichen Leiters. Und Lenz, der heute seinen 31. Geburtstag feiert, stürzte sich umgehend in die Arbeit.

Auf seine damalige Ankündigung, mit aktuellen FCI-Spielern über ein Engagement über die Saison hinaus zu verhandeln und Verstärkungen an Land zu ziehen, sind bereits Taten gefolgt. Das Grundgerüst der Mannschaft für die kommende Spielzeit steht – unabhängig von der Liga.

Hinter seinen eigenen Verbleib setzt Lenz ein Fragezeichen

Bis Donnerstagabend erhielt Lenz die Zusage von Alexander Schmale, Anjo Wilmanns, Davut Denizci, Michel Schaulandt, Fabian Hunecke, Kevin Meckel, Valentin Wilke und Lukas Mertens, die Gespräche mit weiteren Spielern laufen. Die zuletzt verpflichteten Niklas Grzelka (Westfalia Herne) und Jan Apolinarski (Hammer SpVg.) haben für anderthalb Jahre unterschrieben. Auch Lenz selbst zählt sich, versehen mit einem kleinen Fragezeichen, dazu. „Sofern der neue Trainer mich dabei haben möchte, bleibe ich.“

Wer zur Saison 2020/21 die Mannschaft übernehmen wird, ist noch nicht entschieden. „Aber die Sache ist weit fortgeschritten“, sagt Lenz. Möglicherweise werde noch in diesem Monat der Name bekanntgeben. Er kündigte kurz nach seiner Inthronisierung außerdem an, in einem Team arbeiten zu wollen, in dem die anfallenden Aufgaben verteilt werden. Auch in dieser Hinsicht konnte er inzwischen Vollzug melden: Dominik Lipki ist „als gleichberechtigter Partner“ von Lenz zurück am Hemberg. Lipki, wie Lenz 31-jährig, spielte von 2013 bis zur Winterpause 2014/15 für den FCI und führte die Mannschaft als Kapitän. „Dominik verfügt über ein exzellentes Netzwerk, besonders was den Jugendfußball in der Region angeht“, sagt Lenz. Zuletzt war er als Trainer der in der Westfalenliga spielenden A-Jugend des Hombrucher SV tätig und davor mehrere Jahre Jugendkoordinator beim FC Brünninghausen. Nun also die Rückkehr, über die er gar nicht lange nachdenken musste. „Aus der Ferne habe ich den FCI immer beäugt. Und für mich war klar, dass im Falle einer Anfrage nicht viele andere Vereine in Frage kommen.“ Auch der Faktor Lenz spielte eine wichtige Rolle. „Wir kennen uns seit 18 Jahren und sind gute Freunde. Ich hatte ihn damals ja auch nach Iserlohn gelockt.“

Lipkis erster Eindruck vom Verein ist durchaus gut. Er bezeichnet ihn als „aufgeräumt und sehr lebendig“, auch wenn der Trend – zumindest was die erste Mannschaft angeht – zuletzt nicht besonders positiv war. „Aber ich glaube, dass wir hier aufgrund der Struktur mit dem starken Jugendbereich und der Infrastruktur bald wieder erfolgreichere Zeiten erleben können.“