Martin Luckert führt den TuS Iserlohn

Iserlohn. Der 32-jährige ist neuer Vorsitzender des Hauptvereins und Nachfolger von Rainer Risse

„Kommt mir jetzt nicht mit Wiederwahl“, mahnte der nach fast zwei Jahrzehnten ausscheidende Vorsitzende Rainer Risse die Teilnehmer an der Delegiertensammlung, die den neuen Chef des Hauptvereins TuS Iserlohn zu bestimmen hatte. Diese folgten seiner Order, und der ohne einen Gegenkandidaten angetretene und vom Vorstand vorgeschlagene Martin Luckert wurde ohne Gegenstimme gewählt. Der 32-jährige ist Geschäftsführer der Iserlohner SPD-Fraktion. Neu in der Führung des größten Iserlohner Sportvereins sind auch Julia Steiner (stellvertretende Vorsitzende) und Kathrin Müller-Dahmen, die sich um die Vereinsentwicklung kümmern wird. Alle übrigen Amtsinhaber wurden bestätigt. Der wiedergewählte Vorstand Finanzen, Otto Will, konnte für die letzten beiden Geschäftsjahre einen Überschuss von insgesamt fast 10.000 Euro vermelden, und auch der Haushaltsplan für 2021 und 2022 sieht ein leichtes Plus vor.

