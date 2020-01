Luca Pokorny: „Jetzt müssen wir bekannter werden“

Mit einem 5:3-Sieg am Seilersee über die erfahrene Mannschaft der Antwerp Phantoms hat das erst wenige Wochen zuvor gegründete Parahockey-Team der Young Roosters Ende März 2019 die sportliche Bühne betreten. Jetzt, ein knappes Jahr später, zieht Trainer Luca Pokorny eine Zwischenbilanz, die ihn durchaus zufrieden stellt.

„Mittlerweile kommen immer zehn bis zwölf Spieler zum Training“, freut sich der 21-jährige Sohn der ECD-Legende Andreas Pokorny. Zuletzt reiste das Team in die Niederlande und kehrte mit dem nächsten Erfolgserlebnis wieder heim: Die Amsterdam Tigers wurden mit 7:5 besiegt. Auch dem Ziel, am Spielbetrieb teilzunehmen, sind die Aktiven einen großen Schritt näher gekommen, eine Spielgemeinschaft mit dem TuS Wiehl macht es möglich.

Die Entwicklung ist vielversprechend, die Bedingungen, unter denen diese ersten Erfolge zustande kamen, sind jedoch hart. Denn trainiert werden kann in Iserlohn nur auf der kleinen Eisfläche. „Da wird es mit bis zu zwölf Spielern schnell eng“, sagt Pokorny. Hin und wieder ist er mit dem Team nach Hamm ausgewichen, zwischenzeitlich stand sogar ein kompletter Umzug dorthin im Raum. Dieser Gedanke wird aber nicht mehr weiter verfolgt, da laut Pokorny die meisten Spieler aus Iserlohn kommen. Kein Tabuthema ist es, die Young Roosters dennoch zu verlassen und trotzdem in der Stadt zu bleiben. „Es hört sich so an, als wären wir eine Nachwuchstruppe, aber unser jüngster Spieler ist 23 Jahre alt und unser ältester bereits Mitte 40.“

Hinter den Kulissen gibt es alle Hände voll zu tun

Ginge es nach ihm, würde sich die Mannschaft den „großen“ Roosters anschließen. Gespräche mit Manager Christian Hommel hat es bereits gegeben. Von diesem Wechsel erhofft sich Pokorny, der sich auch um die Öffentlichkeitsarbeit der von seinem Vater betreuten Parahockey-Nationalmannschaft kümmert und dort auch das Torwarttraining übernimmt, mehr Möglichkeiten. „Wir brauchen mehr Eiszeiten und mehr Geld.“ Das soll natürlich nicht der Roosters GmbH aus der Tasche gezogen werden, die ebenfalls über jeden Euro froh ist. Aber von der Wirkung auf potenzielle Sponsoren erhofft er sich einen Schub. „Der Grundstein ist gelegt, jetzt müssen wir bekannter werden“, sagt Pokorny, denn die Sponsorensuche verlief bislang erfolglos.“ Dabei wäre ein Durchbruch in dieser Richtung von elementarer Bedeutung.

„Schlitten, Handschuhe, Brustpanzer und die Mitgliedsbeiträge – auf die Spieler kommen schon viele Belastungen zu. Deswegen wäre uns auch mit Sachspenden schon sehr geholfen.“ Ein Erfolg war die Crowdfunding-Aktion in Zusammenarbeit mit der Heimatzeitung und den Stadtwerken im Frühjahr 2019, wodurch ein weiterer Schlitten, Schläger und Spikes angeschafft werden konnten.

Eines Tages will er seine Mannschaft als eigenständiges Team am Spielbetrieb teilnehmen sehen. „2020/21 wäre sicher noch zu früh, aber es gibt einige Turniere in England und Finnland, an denen man teilnehmen könnte.“ Doch damit einher ginge die nächste finanzielle Herausforderung für seine Spieler. Andererseits hat er im Vorfeld des Amsterdam-Spiels gesehen, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht, wenn ein Spiel bevorsteht. „Da war die Einstellung eine ganz andere.“