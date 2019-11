Iserlohn. Hemeraner Aufholjagd in Gladbeck nicht von Erfolg gekrönt. Letmathe setzt sich in Ferndorf durch.

LTV-Nachwuchs zieht am HTV vorbei

Einen Sturz von Platz eins auf fünf mussten die A-Jugend-Handballer des HTV Hemer in der Oberliga hinnehmen. Durch einen Sieg in Ferndorf ist der Letmather Nachwuchs vorbeigezogen.

TuS Ferndorf - Letmather TV 24:29 (13:17). Obwohl mehrere Stammkräfte fehlten, kam der LTV gut ins Spiel. Die erstmalige Führung aus der vierten Minute (3:2) wurde rasch auf 8:5 ausgebaut. Das war der Weckruf für den ambitionierten Nachwuchs des Zweitligisten, der sich zwischenzeitlich wieder herankämpfte (9:10, 20.), den LTV dann aber wieder ziehen lassen musste. Im zweiten Abschnitt wechselte der LTV mächtig durch, und so bekamen die beiden B-Jugendlichen Nils Lazin und Justus Blanke die ersten Spielanteile in der Oberliga.

Ferndorf macht es mittendrin noch einmal spannend

Dies dankten die beiden Spieler mit soliden Leistungen. Ferndorf steckte nicht auf, verkürzte ein letztes Mal auf 15:18 (34. Minute), und der LTV antwortete mit Treffern von Janis Schroth, Nils Brückner und Niklas Voss zum 16:22 (43. Minute). Dies war endgültig die Vorentscheidung.

LTV: Bock, Katthagen; Weber (3), Albrecht (4/2), Voß (11), Rath, Schroth (1), Brückner (1), Thul (3), Bartmann (4), Blanke (1/1), Lazin (1).

VfL Gladbeck - HTV Hemer 37:35 (19:16). Im Auswärtsspiel in Gladbeck blieb die Leistungssteigerung, die sich HTV-Trainer Werner Schulte erhoffte, aus. Die Abwehr offenbarte zu große Lücken und im Angriff wurde zu selten konsequent durchgespielt, um den Gladbecker Innenblock auszuspielen. Über 6:6 und 13:14 geriet der HTV bis zur Pause 16:19 in Rückstand. Kurz zuvor musste eine rote Karte verkraftet werden. In der zweiten Halbzeit hielt der HTV den Torrückstand, kassierte aber in der 37. Minute die zweite rote Karte. Es verblieben acht Spieler, die stark kämpften und in der 57. Minute den Ausgleich (35:35) schafften. Im einem wiederum hart geführten Spiel war letztlich ausschlaggebend, dass die Abwehr, die ohne den verletzten Abwehrchef Luzyna agieren musste, nicht stabilisiert werden konnte. „35 erzielte Tore müssen eigentlich zum Auswärtssieg reichen“ befand Coach Schulte.

HTV: Wizy, Thoss, Rosier, Spiekermann (4), Surowka, Isenberg (1), Schulte (5), Kammermeier, Sahlmann (11/5), Pawel (3),Blunk (2), Lübbering (9).