LSV dankt mit Verlosung

Iserlohn. „Corona-Helden“ werden gesucht

Die Flieger des LSV Hegenscheid freuen sich über die Lockerungen für kontaktlose Sportarten. Am Freitag nahmen sie den Flugbetrieb mit ihren Vereinsflugzeugen wieder auf und starteten endlich in die langersehnte Saison. „Manch einer musste erstmal herausfinden, wie er den Mundschutz richtig aufsetzt, damit ihm nicht die Sonnenbrille beschlägt. Auch an das lautere Sprechen im Funk musste man sich gewöhnen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Und glücklicherweise, schildern die Flieger weiter, sind die Spannweiten der Flugzeuge so groß, dass ihnen das Einhalten der Mindestabstände nicht allzu schwer fällt. „Schade nur, dass die Geselligkeit, die unseren Verein auszeichnet, momentan nicht gelebt werden kann. Diese Umstellungen und Einschränkungen nehmen wir gerne hin – Hauptsache wir dürfen wieder in die Luft und die Welt von oben genießen.“

Die Mitglieder wollen sich bei allen bedanken, die sich mit ihrem Einsatz für andere in dieser schwierigen Zeit besonders verdient gemacht haben und dies noch immer tun. Deshalb verlost der LSV zehn Rundflüge an die „Corona-Helden“ im Sauerland. Nominiert werden können Personen, die durch ihren Einsatz „den Laden am Laufen“ halten, per E-Mail an coronahelden@lsvhegenscheid.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lsvhegenscheid.de/coronahelden.