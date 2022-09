LRV Kalthof: „Gold“ für Lisa Marie Lenz

Iserlohn. Lisa Marie Lenz vom LRV Kalthof, ist mit dem Reitabzeichen ausgezeichnet worden. Ihr gelangen Erfolge in Dressur und Springen.

Im Beisein des Präsidenten des Pferdesportverbandes Westfalen, Herzog von Croy, und aus den Händen des 1. Vorsitzenden des LRV Kalthof, Marc Schwarzelühr, erhielt im Rahmen des Provinzialturniers die Kalthoferin Lisa Marie Lenz das Reitabzeichen in Gold. Diese Auszeichnung erhalten Reiter und Reiterinnen, wenn sie eine gewisse Anzahl von Siegen und Platzierungen in der Klasse M oder S errungen haben.

Es müssen drei Siege in Dressurprüfungen der Klasse M erreicht werden oder eine Platzierung von eins bis drei in Dressuren der Klasse S. Im Springen sind fünf Platzierungen in Klasse M unter den Top Drei erforderlich. Besonders zu erwähnen ist, dass Lisa Marie Lenz die Auszeichnung für ihre Erfolge nicht nur im Springen, sondern auch in der Dressur erringen konnte.

Erfolge sowohl in der Dressur als auch im Springen errungen

Der Spaß am Reiten und die Teilnahme an Turnieren liegt in der Familie. Ihr Großeltern „Kalle“ und Karin Lueth waren schon in früheren Jahren sehr erfolgreich im Sattel. Diese Passion gaben sie an ihre Kinder und Enkelkinder weiter. Ihre Mutter Silke begleitet sie mittlerweile als Turnierhelferin an der Bande und helfen, wie auch ihr Großvater erfolgreich im Parcours oder Viereck.

Schon als Dreijährige ging Lisa Marie erstmals bei einem Turnier in Iserlohn in der Führzügelklasse an den Start. Mit sechs Jahren kam das erste eigene Pony in den Stall. Auf „Cindy“ ging es dann bis Klasse E in der Dressur. Später folgten Springreiterwettwerbe auf „Steissi“, erste Siege in der L-Dressur gab es 2013 auf dem Pony „Deister“ auch auf westfälischer Ebene.

„Santo Sense“ war ein weiteres Pony, das sie im Springen bis Klasse L ritt. Mit ihm nahm sie auch an einigen westfälischen Meisterschaften teil. 2017 wurde sie Vizemeisterin im westfälischen Nachwuchschampionat.

Neben der Reiterei erfolgreich das Abitur am MGI „gebaut“

Mit ihrem Lehrpferd „Citou“ nahm sie an Springen bis zur Klasse M** teil, 2021 gab es die erste Platzierung im S-Springen. 2016 kam dann auch ein Dressurpferd in den Stall, und auch mit „Maccacino“ gab es Spitzenplatzierungen und Siege von L bis S.

Trotz der intensiven Reiterei bestand Lisa Marie Lenz in diesem Jahr das Abitur am Märkischen Gymnasium in Iserlohn und hat jetzt eine Ausbildung zur Bankkauffrau begonnen.

