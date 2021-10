Lockere Eingewöhnungsphase für Nachwuchs-Kangaroos

Über Basketball-AGs wie hier an der Kilianschule in Letmathe bekommen die Kangaroos für ihre Jugendteams neue Talente.

Iserlohn. Die Nachwuchsteams der Iserlohn Kangaroos treten in einer Einspielrunde an. Die „echte“ Meisterschaft beginnt erst im nächsten Jahr.

„Die lange Coronapause war auch für unsere Nachwuchsteams eine große Herausforderung“ sagt Roland Gröschel, 2. Vorsitzender der Basketballabteilung des TuS Iserlohn. „Zwar haben auch wir versucht, zum Beispiel durch Online-Trainingsangebote mit unseren Kindern und Jugendlichen in Verbindung zu bleiben, doch so etwas kann auf Dauer ein normales Mannschaftstraining nicht ersetzen.“ Deshalb war er froh, als draußen auf den Outdoor-Übungsplätzen und dann auch wieder in der Sporthalle an der Sundernallee gemeinsam trainiert werden konnte. Doch bis vor kurzem fehlte noch etwas Entscheidendes.

Kangaroos nutzen Angebotdes westdeutschen Verbandes

„Selbst in den jüngsten Altersklassen wollen sich die Kinder ja vor allem mit anderen Mannschaften messen und echte Wettkampfatmosphäre schnuppern“, erläutert Gröschel. Der „Restart“ des Meisterschaftsgeschehens in den Nachwuchsklassen ist erst für Ende Januar vorgesehen. Da stieß das Angebot des Westdeutschen Basketball-Verbandes, zur zeitlichen Überbrückung eine sogenannte Einspielrunde in zwei Leistungsklassen zu organisieren, bei den Kangaroos-Verantwortlichen auf offene Ohren. „Dadurch können sich unsere Talente in den Klassen U10 bis U18 wieder an Wettkampfbedingungen gewöhnen und müssen nicht unvorbereitet in die Saison gehen“, freut sich Gröschel und fügt hinzu: „Auch wir haben gemerkt, dass nach der langen Pause das Feuer für Training und Wettkampf erst wieder entfacht werden muss.“

So konnte die U18 mit Trainerduo Torsten Jung und Kevin Schnietz in der Landesliga-Einspielrunde beim ersten Heimspiel gerade auf sieben Spieler zurückgreifen. Besser läuft es hingegen in den jüngeren Altersklassen. Ebenfalls in der Landesliga tritt die U10 an, die von Tom Varendorff gecoacht wird. Gleich zwei Teams haben die Iserlohner in der U12 gemeldet. Die von Florian Schlosser trainierte „Erste“ spielt in der Landesliga, die zweite Mannschaft mit Coach Moritz Hübner mischt nach den Herbstferien innerhalb der Einspielrunde im Basketballkreis Hagen mit.

Ebenfalls mit zwei Mannschaften bestreitet die U14 die Einspielrunde – das leistungsstärkere Team unter Yasin Turan in der Regionalliga und die zweite Mannschaft mit Trainer Jörg Tschirley ebenfalls im Kreis Hagen. Auch in der U16 sind zwei Teams gemeldet. Das leistungsstärkere unter der Regie von Toni Prostran misst sich in einer Doppelrunde bis Ende Dezember mit fünf Gegnern aus der Regionalliga, während die Zweite um Jörg Tschirley auf fünf Mannschaften aus dem Kreis Hagen trifft.

