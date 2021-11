Lob für den KSB Märkischer Kreis und den Chef Günther Nülle

Der KSB hat in den letzten Jahren viel bewirkt und steht weiter vor großen Herausforderungen.

Letmathe. Mitgliederversammlung des Kreissportbundes in einer herausfordernden Zeit. Vorstand komplett wiedergewählt.

„Der Sport braucht zukünftig wieder eine höhere Wertschätzung in Gesellschaft und Politik“, forderte Ehrengast Stefan Klett in seinem Grußwort am Mittwochabend bei der Mitgliederversammlung des Kreissportbundes im Letmather Saalbau. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hatte der KSB wieder zu einer Mitgliederversammlung eingeladen, und der Vorsitzende Günther Nülle konnte neben rund 60 Vertretern aus Gemeinde- und Stadtsportverbänden sowie Sportvereinen aus dem gesamten Kreisgebiet auch Ehrengäste aus der (Sport-)Politik begrüßen, was den hohen Stellenwert der Veranstaltung verdeutlichte.

Unter ihnen war auch der Präsident des Landessportbundes NRW, Stefan Klett, der vor dem Hintergrund der aktuellen Koalitionsverhandlungen befand, dass der Sport vor allem auch auf Bundesebene deutlich mehr Gewicht benötige, angefangen vom Schulsport bis zum Spitzensport. Dabei könne das Land NRW als Vorbild für den Bund dienen, weil hierzulande der Sport „Chefsache“ mit einer eigenen Staatssekretärin sei.

„Besorgniserregend ist gerade jetzt der Bewegungsmangel in unserer Gesellschaft, der durch die Corona-Pandemie noch zusätzlich verstärkt worden ist“, so Stefan Klett weiter. „Junge Erwachsene befinden sich nach einer aktuellen Studie 10,8 Stunden pro Werktag in einer sitzenden Position.“ Das sei erschreckend, allerdings gleichzeitig auch eine große Chance für den Sport, die nun ergriffen werden müsse.

Abschließend formulierte Klett, der sich für das Amt des scheidenden DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann bewirbt, die Aufgaben des LSB und seiner Mitgliedsorganisationen für die nahe Zukunft:

Die Rückgewinnung der durch Corona verloren gegangenen Ehrenamtlichen und Vereinsmitglieder (allein in NRW rund 170.000).

Den Erhalt bzw. die Instandsetzung der teilweise maroden Sportstätten-Infrastruktur.

Die Entwicklung einer Zukunftsstrategie für den Sport für das nächste Jahrzehnt.

Zuvor hatten bereits Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe und Landrat Marco Voge die Bedeutung des Sportes für die Gesellschaft betont und die herausragende Arbeit des KSB gewürdigt. „Jeder Dritte im Märkischen Kreis ist Mitglied in einem Sportverein“, berichtete Voge, „Sport ist bei uns eine Macht“, während Joithe auf die auch integrative Funktion des Sportes hinwies.

Bedeutung des Sports wird herausgestrichen

„Und hier haben Günther Nülle und sein Team einen ganz entscheidenden Anteil dran.“ Beide riefen die kürzlich erfolgte Ehrung des KSB-Vorsitzenden mit der Sportplakette des Landes NRW in Erinnerung, und sie waren sich einig: „Wenn einer es verdient hat, dann Günther Nülle!“

Der so Gelobte blickte in seinem Bericht auf die vergangenen drei Jahre zurück, die von zahlreichen Herausforderungen geprägt waren. Da seien zum einen natürlich die Auswirkungen der Pandemie zu nennen, so Nülle, zum anderen aber auch etwa das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“. „Da standen wir Ehrenamtliche plötzlich vor der Aufgabe, nicht nur Förderungen zu beantragen, sondern auch die Gelder verwalten und verteilen zu müssen.“ Doch das sei vor allem dank der Unterstützung der Gemeinde- und Stadtsportverbände glänzend gelungen und inzwischen fast zu 100 Prozent abgeschlossen.

Anschließend ließ Alexandra Esser, Vorsitzende der Sportjugend im KSB, in ihrem Bericht die Aktivitäten aus diesem Bereich in den vergangenen drei Jahren Revue passieren. Diese reichten von verschiedenen Qualifizierungs- und Fortbildungsprogrammen über den „Politik-Brunch“ bis hin zur Initiierung von innovativen Online-Projekten als Reaktion auf die Pandemie.

Es folgte der Bericht der Sportabzeichen-Beauftragten Brigitte Schmitz-Gerau, die vor der Corona-Zeit von „zufriedenstellenden Sportabzeichen-Zahlen“ sprechen konnte, die allerdings mit Ausbruch der Pandemie erwartungsgemäß eingebrochen seien und sich erst langsam wieder erholten.

Nur wenig Interesse der Schulen am Sportabzeichen

Deutliche Kritik übte sie allerdings an der Beteiligung der Schulen am Sportabzeichen-Wettbewerb, die vielerorts stark zu wünschen übrig ließ. „Sportlehrer müssen sich zukünftig wieder verstärkt mit dem Sportabzeichen identifizieren und die Abnahme auch im Unterricht anbieten.“ Der Abschluss des Bericht-Serie blieb KSB-Schatzmeister Georg Schebesta überlassen, der jedoch durchweg positive Zahlen präsentieren konnte. So betrug der Jahresüberschuss 2019 1851 Euro, 2020 dann sogar 11.762 Euro. Und noch eine erfreuliche Nachricht hatte Schebesta für die Versammlung. „Der Kreis hat beschlossen, den Zuschuss zur Übungsleiterpauschale von 60.000 auf 70.000 Euro zu erhöhen.“

Nach der erwartungsgemäß folgenden Entlastung des Vorstandes waren die restlichen Tagungsordnungspunkte reine Formsache. Die notwendige Satzungsaktualisierung wurde ebenso einstimmig durchgewinkt wie die komplette Wiederwahl des bewährten KSB-Vorstandes. Und so wird der Kreissportbund auch in den kommenden Jahren von Günther Nülle als Vorsitzender geleitet. Ihm zur Seite stehen als Stellvertreter Anja Esser, Rainer Risse und Klaus Scharf sowie als Vorstand Finanzen Georg Schebesta.

