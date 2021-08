Leistungstest zeigt fleißige Iserlohn Kangaroos

Tartan statt Parkett: Die Iserlohn Kangaroos um Chefcoach Dennis Shirvan (li.) absolvierten zum Start der Vorbereitung eine Leistungsdiagnostik im Hemberg-Stadion. Das erste Testspiel steigt am 14. August gegen Bochum, am kommenden Samstag steht Teambuilding auf dem Programm.

Iserlohn. Die Pause ist vorbei: Die Iserlohn Kangaroos sind mit einer Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung der 2. Basketball-Bundesliga Pro B gestartet.

Die lange Pause ist vorbei: Am Montagabend sind die Iserlohn Kangaroos mit einer Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung auf die Saison 2021/22 der 2. Basketball-Bundesliga Pro B gestartet. Nach der Begrüßung durch Geschäftsführer Michael Dahmen wechselten die Kangaroos die Szenerie: Es ging von der Matthias-Grothe-Halle in das Hemberg-Stadion. Und dort konnten die Jungs unter Beweis stellen, dass sie im Sommer nicht auf der faulen Haut gelegen haben.

Zum Auftakt hieß es: Tartan statt Parkett, Springseil und Sprints statt Training mit Ball. Lediglich die beiden Nationalspieler Elias Marei (Palästina) und Tidjan Keita (Guinea), die sich beide noch auf Lehrgängen befinden, waren zum Start nicht vor Ort. Zudem war Perspektivspieler Linus Trettin beim ersten Aufgalopp wegen einer Verletzung nur Zuschauer. Alle anderen hingegen stellten sich den Herausforderungen von Athletiktrainer Dennis Konrad-Werner und Headcoach Dennis Shirvan. Die Mobilität stand im Fokus des ersten gemeinsamen Trainings.

Und die Coaches konnten sich einen Eindruck davon verschaffen, wie gut das Team im Sommer gearbeitet hat: Es war weniger Rost rauslaufen, höchstens ein bisschen Staub abklopfen. „Für uns war es wichtig, zu Beginn einen Eindruck davon zu kriegen, wo die Jungs stehen – und schon ein bisschen was aus ihnen herauszukitzeln. Insgesamt kann man sagen, dass sie in der Off-Season wirklich fleißig waren“, erklärt Shirvan.

Wichtig sei es, die Mannschaft zusammen- und ankommen zu lassen. „Trotzdem werden wir relativ schnell damit beginnen, an unserer Vision für die Saison zu arbeiten“, erläutert Shirvan. Auch der Kangaroos-Coach war den Sommer über alles andere als untätig.

Neue Ideen für Offense und Defense in der Kladde

In einer Kladde hat er seine Ideen für Offense und Defense seines Teams herausgearbeitet. Bevor es allerdings ans Feintuning und an die Inhalte geht, wird am Rhythmus der Kangaroos gefeilt. So stehen zu Beginn einfache Übungen, Wurfserien und Ballhandling-Drills auf dem Programm.

Zum Start am Montagabend war die Stimmung innerhalb des Teams entspannt und ausgelassen. Es war den Spielern deutlich anzumerken, dass sie richtig Bock haben, sich gemeinsam auf die neue Spielzeit vorzubereiten. Und entsprechend fokussiert für das gemeinsame Ziel präsentierten sich die Kangaroos.

In den kommenden acht Wochen soll die Basis für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt werden. Und dass das gesamte Team dieses Ziel verfolgt, haben sie auf der Tartanbahn des Hemberg-Stadions bewiesen. Neben der harten Arbeit sollen aber auch das Teamgefühl und der Spaß nicht zu kurz kommen. Und so wird es am Samstag ein erstes Teamevent mit anschließendem Barbecue geben.

