Leichtathleten vor der Saison mit Sorgen

Iserlohn. Bei der Arbeitstagung werden einige Probleme offenkundig. Traditionelle Ehrungen nehmen breiten Raum ein.

Im Vereinsheim des TuS Iserlohn fand die Arbeitstagung des Leichtathletik-Kreises Iserlohn statt. Nach der Begrüßung der Vereinsvertreter durch Lehrwart Wolfgang Rath (in Vertretung des erkrankten KLA-Vorsitzenden Ansgar Bochynek) und einem Grußwort des Kreisvorsitzenden Horst Reimann standen einige Ehrungen verdienter Funktionäre und Athleten auf dem Programm.

Mit der DLV-Ehrennadel in Gold wurde Michael Preuß (VfL Fröndenberg) ausgezeichnet, während die Ehrennadel in Silber Kirsty Boniface (LC Schwerte) und Hans-Jürgen Kasselmann (MC Menden) zu einem späteren Zeitpunkt verliehen wird. Der Josef-Oeke-Pokal für einen verdienstvollen Kampfrichter ging an Ralph Hoffmann (LAZ Iserlohn), der Ferdi-Ebel-Pokal für langjährige Verdienste um die Leichtathletik im Kreis an Christian Ritter (TV Deilinghofen). Für seine sportlichen Erfolge wurde Felix Gieseler (SGE Ergste) ausgezeichnet. Und schließlich durfte sich Klaus-Dieter Fingerhut (LAZ Iserlohn) für sein langjähriges Engagement bei heimischen Wettkämpfen und bei vielen überregionalen Einsätzen über die FLVW-Ehrennadel in Silber freuen.

Anschließend verlas Wolfgang Rath den Jahresbericht des KLA-Vorsitzenden, in dem dieser zwar den Kreis Iserlohn insgesamt noch gut aufgestellt sah, aber gleichzeitig auch bedenkliche Tendenzen erkannte. Dazu gehören u. a. fehlende Helfer und Kampfrichter bei Wettkämpfen, der Zustand der Stadien und immer weniger Nachwuchsathleten, die bereit sind, an Wettkämpfen teilzunehmen.

Ein weiteres Thema der Tagung waren die Kreismeisterehrungen, die in der vergangenen Saison zu Diskussionen und Unzufriedenheit bei den Vereinen geführt hatten. Dementsprechend hatte der KLA eine Neuregelung vorgeschlagen, die von der Versammlung einstimmig genehmigt wurde. Sie besagt, dass künftig nicht mehr drei Athleten derselben Altersklasse an einem Wettbewerb teilnehmen müssen, um eine Kreismeisterehrung vornehmen zu können. Stattdessen muss lediglich ein ordnungsgemäßer Wettkampf mit drei Athleten - durchaus aus unterschiedlichen Altersklassen - durchgeführt werden.

Debattiert wurde auch über die gemeinsamen Kreismeisterschaften mit Nachbarkreisen (Arnsberg, Unna-Hamm). Diese Kooperation hat in den vergangenen beiden Jahren nicht zu den erhofften Effekten (höhere Teilnehmerzahl) geführt. Nichtsdestotrotz möchte der KLA in der Saison 2020 einen letzten Versuch wagen. Als gemeinsame Termine stehen an: 17. Mai: Einzelmeisterschaft U16, Werl; 24. Juni: Langstaffelmeisterschaften Bönen; 21. August: Einzelmeisterschaften U18 und älter, Holzwickede; 11./12 September: Mehrkampf U16 und älter, Arnsberg.

Letzter Versuch fürgemeinsame Meisterschaft

Unverständnis der Kreisvereine rief die kürzlich erfolgte Bekanntgabe des FLVW hervor, der die westfälischen U16/U18/U20-Titelkämpfe am 12./13. September im Hagener Ischelandstadion terminiert hat. Dadurch kommt es nicht nur zu Überschneidungen mit den längst feststehenden Mehrkampfmeisterschaften in Arnsberg sowie mit einem Kreistermin in Menden, sondern es werden von den Vereinsvertretern zudem Engpässe im Bereich der Kampfrichter befürchtet.

Weitere Punkte unter „Verschiedenes“ waren der Schülerpokal, der 2020 im Rahmen des LAZ-Nachwuchsmeetings ausgetragen wird, die Kampfrichter-Grundausbildung am 28./29. März, für die noch Teilnehmer gesucht werden, sowie die Suche nach einem neuen Kreis-Jugendwart.