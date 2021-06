Lang ersehnte Handball-Normalität beim HTV

Hemer. Die HTV-Nachwuchsmannschaften sind wieder in der Halle aktiv.

„Am Ende haben wir die Tage gezählt, bis es endlich wieder losgehen konnte“, berichtet Lars Heierhoff, der Jugendleiter der HTV-Handballer. Auch in Hemer kann seit dem letzten Mittwoch wieder im Mannschaftskreis in der Halle trainiert werden, und zwar ohne vorangehenden Coronatest. Die Verantwortlichen mahnen aber zur Vorsicht und empfehlen, die kostenlose Testmöglichkeit am Sauerlandpark zu nutzen. „Und dass in den Schulen getestet wird, kommt uns für den Trainingsbetrieb natürlich auch zugute“, ergänzt Heierhoff.

Zuletzt konnten die Nachwuchshandballer die Spielfläche des TV Westig an der Adelbertshöhe nutzen, wofür sich die Jugendleitung ausdrücklich bedankt. Endlich durfte man im kleinen Kreis wieder den Ball zur Hand nehmen, und jetzt herrscht große Freude über echte Normalität in der Halle. Nach einigen Schnellstartern werden etliche Mannschaften in dieser Woche in den Normalbetrieb zurückkehren, der in diesem Jahr auch während der Ferien aufrecht erhalten bleibt. Die Stadt Hemer hat zugesichert, dass die Sporthallen geöffnet bleiben, und dem Verein ist es wichtig, dass keine erneute Unterbrechung droht.

Lars Heierhoff lässt bei aller Freude über die Wiederaufnahme des Betriebes im Grohe-Forum und anderen Hallen im Stadtgebiet aber auch Sorge anklingen. „Heute kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, dass noch alle an Bord sind. Manche finden möglicherweise, dass sie auch ohne Handball ganz gut klar kommen.“ Abmeldungen gibt es zwar nicht, doch der Nachwuchschef will erst einige Wochen verstreichen lassen, ehe er eine echte Bestandsaufnahme vornimmt.

Neben dem Training soll es möglichst schnell Testspiele geben, und auf die weibliche A-Jugend, das Aushängeschild der Nachwuchsabteilung, wartet bald eine besondere Herausforderung. Sie wird am Sauerlandcup teilnehmen, den die SG Menden am 14. und 15. August ausrichtet. Der Meisterschaftsbetrieb wird für den Nachwuchs im November beginnen - nach einer verkürzten Sommerrunde, die nach den Schulferien starten soll.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe