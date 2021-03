Lage im Amateurfußball bleibt angespannt

Iserlohn. Auf überkreislicher Ebene ist ein Spielbetrieb über den 30. Juni hinaus unrealistisch. Horst Reimann zweifelt an rascher Rückkehr auf die Plätze.

Als sei die Gesamtsituation nicht schon unübersichtlich genug, wird sie mit Blick auf den Amateurfußball zunehmend verworrener. Denn jetzt machen auch noch Meldungen die Runde, die nicht exakt der Wahrheit entsprechen. Dem für den westfälischen Amateurfußball zuständigen Vizepräsidenten des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW), Manfred Schnieders, wurde in den Mund gelegt, dass ab 2. Mai wieder Fußball gespielt werde.

Diese Aussage stand am Donnerstagabend im Mittelpunkt der Ständigen Konferenz des FLVW, zu der sich das Präsidium, die Vorsitzenden der einzelnen Ausschüsse und die Vorsitzenden der Fußballkreise zusammenschalteten. „Schnieders hat versichert, dass er die Aussage so nie getroffen hat, was weitere Teilnehmer bezeugt haben“, schildert der Vorsitzende des Fußballkreises Iserlohn, Horst Reimann. „Es handelte sich um eine wenn - dann Aussage, die sich am Fünf-Stufen-Plan orientiert.“

Bei einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 soll es frühestens ab Montag, 22. März, erlaubt sein, draußen Kontaktsport zu treiben, Voraussetzung ist allerdings ein tagesaktueller Corona-Schnell- oder Selbsttest, der natürlich negativ ausfallen muss. Ab 5. April könnte es ohne Tests weitergehen – und dies könnte der Startschuss für die Vorbereitungsphase auf die Fortsetzung der Saison sein. Bekommen die Vereine wie gewünscht vier Wochen Zeit dafür, würde das den 2. Mai als möglichen Tag des Re-Starts ergeben. Reimann ist allerdings skeptisch, ob dieser Plan so aufgeht, und das hat nicht nur mit dem hohen Inzidenzwert in Iserlohn zu tun, der die Stadtverwaltung dazu veranlasst hat, die Sportplätze weitgehend geschlossen zu lassen. Er hält es aus finanziellen Gründen für kaum praktikabel, zu jeder Trainingseinheit ein Testergebnis vorzuweisen.

Definitiv enden soll die Saison am 30. Juni, höchstens auf Kreisebene könnte es eine Verlängerung in den Juli hinein geben. Das begründet Reimann so: „Vereine, die Vertragsspieler in ihren Mannschaften haben, würden Probleme bekommen.“ Auf Kreisebene fiel ihm spontan kein Klub ein, der einen Spieler mit einem Vertrag ausgestattet hat. Zudem hat der Kreisvorsitzende Informationen darüber, dass die überkreislich aktiven Mannschaften schon Mitte August in die Saison 2021/22 starten sollen.

Es ist keine Überraschung, dass Horst Reimann die in der vergangenen Woche in Iserlohn getroffene Sportplatz-Entscheidung kritisch sieht. „Dadurch hat man sich in eine missliche Situation gebracht, denn bei diesen Werten bleiben die Plätze noch lange dicht, während andernorts längst wieder trainiert wird.“ Er denk sogar so weit, dass die gesamte Bezirksliga-Staffel 6 gefährdet sein könnte, weil es noch schwieriger wird, auf 50 Prozent aller Partien zu kommen, wenn mit dem SSV Kalthof, dem ASSV Letmathe, dem SC Hennen und Sinopspor Iserlohn mindestens vier Klubs außen vor sind.

Hoher Wert in Hagen, der EN-Kreis liegt unter 60

Doch es sind auch Mannschaften in der Liga, die nicht aus dem Märkischen Kreis kommen. In Hagen sollen die Plätze ab kommendem Montag geöffnet werden, Mannschaftstraining ist aber ausdrücklich nicht erlaubt. Die Stadt hatte am Freitag einen Inzidenzwert von 115 gemeldet, was für die geplanten Lockerungen zu hoch wäre. Im Ennepe-Ruhr-Kreis (I-Wert 55,84) kann am ehesten mit maßgeblichen Lockerungen gerechnet werden, im heimischen Kreis sieht es angesichts eines Wertes von 138,95 schlecht aus.