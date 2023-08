Kuriose Szene zum Auftakt der Fußball-Kreisliga B Iserlohn

Die Assistenten der Schiedsrichter haben in den Kreisligen zumeist andere Aufgaben als zwischen Bundes- und Landesliga. Es sei denn, es wird ein Gespann angefordert.

Iserlohn. Gut fünf Minuten vor Spielende gibt es Verwirrung um einen Treffer des SC Tornado Westig im Spiel gegen die SG Hemer II.

Der FC Iserlohn II ist erster Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B. Zum Saisonstart wurde die Reserve von Eintracht Ergste 7:1 bezwungen. In aller Munde ist aber die Partie zwischen der SG Hemer II und dem SC Tornado Westig, denn hier droht ein Nachspiel. Die Begegnung endete zunächst 2:2.

In der 84. Minute ereignete sich Kurioses: Beim Stand von 1:2 lief Westigs Maik Jerwan auf das gegnerische Tor zu und traf auch ins Netz. Der Unparteiische entschied zunächst auf Tor zum 1:3. Dann kamen ihm jedoch Zweifel und er nahm Kontakt zu einem seiner Assistenten auf. Dieser ist aber, wie in den unteren Klassen üblich, kein „echter“ Linienrichter, sondern ein Vereinsvertreter, in diesem Fall von der SG Hemer II. Dessen einzige Aufgabe ist es, durch Heben der Fahne anzuzeigen, wenn der Ball die Seitenauslinie überquert hat.

Legt Westig Einspruch ein?

Doch der Unparteiische befragte den „Assistenten“, ob er eine Abseitsposition gesehen habe, was dieser bejahte. Daraufhin nahm er das Tor wieder zurück und es blieb beim 1:2. Nur eine Minute danach gelang den Hausherren durch Leiber der 2:2-Ausgleich, was auch den Endstand bedeutete. Nach Rücksprache mit Staffelleiter Dieter Woltermann hat der SC Tornado Westig bis Dienstagabend (23.59 Uhr) die Möglichkeit, gegen die Rücknahme des Tores Einspruch einzulegen. Günter Scheinig, Trainer des SC Tornado Westig, hierzu: „Das soll der Vorstand entscheiden. Ich halte mich da raus.“ Thomas Scholtys, Coach der SG Hemer II, meinte: „Das war eine Tatsachenentscheidung des Unparteiischen. Ein Wiederholungsspiel unterhalb der Woche mit den vielen Schichtarbeitern würde ich für keine gute Entscheidung halten.“

SG Hemer II - SC Tornado Westig 2:2 (1:2). 0:1 (5.) Gudynowski, 0:2 (30.) Dohm, 1:2 (36.) Damaschke, 2:2 (85.) Leiber.

SF Sümmern II - BSV Menden II 4:2 (1:0).1:0 (38.) Spanel, 1:1 (64.), 1:2 (67.), 2:2 (70.) Spanel, 3:2 (73.) Hadasch, 4:2 (90.) Dahlhaus.

Vatanspor Hemer II - SV Oesbern II 6:2 (1:0). 1:0 (38.) Akyol, 2:0 (51.) Efe, 3:0 (55.) Önal, 4:0 (58.) Akbas, 4:1 (61.), 5:1 (76.) Kariofilakis, 5:2 (82.), 6:2 (87.) Inan.

FC Hemer Erciyes - Eintracht Ergste 0:3 (0:2). 0:1 (25.), 0:2 (35.), 0:3 (48.).

Borussia Dröschede II - Menden Türk 3:6 (1:2). Tore für Dröschede: 1:1 (21.) und 2:2 (55.) Gems, 3:6 (85.) Degener.

FC Iserlohn II - Eintracht Ergste II 7:1 (1:1). 0:1 (7.), 1:1 (20.) Vogt, 2:1 (48.) und 3:1 (50.) Podubrinn, 4:1 (59.) Lenz, 5:1 (64.) Faßmann, 6:1 (71.) Kolpel, 7:1 (86.) Faßmann.

Iserlohner TS - SV Oesbern 1:6 (0:5). Tor für die ITS: 1:6 (87.) Endrowait.

