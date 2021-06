KSA Iserlohn leitet Verfahren gegen Unparteiischen ein

Iserlohn. Rote Karte für Gewalt, Rassismus Diskriminierung, Hass und Hetze.

Der Kreisschiedsrichterausschuss (KSA) hat in seiner Sitzung am Dienstagabend ein Verfahren gegen einen Unparteiischen des Fußballkreises Iserlohn eingeleitet. Der betreffende Schiedsrichter soll dem SV Deilinghofen/Sundwig, der am vergangenen Wochenende mit rassistischen Äußerungen seines inzwischen entlassenen Geschäftsführers aufgefallen war, öffentlich eine „Nazi-Gesinnung“ unterstellt haben. Der entsprechende Vorwurf ist nach Angaben von Dirk Sodenkamp, dem Beisitzer für Öffentlichkeitsarbeit im KSA, im Rahmen einer Facebook-Diskussion anlässlich diskriminierender Äußerungen des ehemaligen SVD/S-Geschäftsführers gefallen.

Verbale Entgleisung in einer Facebook-Gruppe

„Unsere obersten Gebote sind Unparteilichkeit, Ehrlichkeit und Unabhängigkeit. Wir unterscheiden nicht nach Nationalität, Religion, sozialer Stellung, sexueller Orientierung oder politischer Motivation. Aus diesem Grund handeln wir konsequent, wenn unsere unverrückbaren Grundsätze nicht gelebt werden,“ teilt der KSA-Vorsitzende Lars Lehmann in einem Statement mit, das die Einschätzung sämtlicher Ausschussmitglieder widerspiegelt. „Wir Schiedsrichter im Kreis Iserlohn zeigen Rassismus, Diskriminierung, Gewalt sowie Hass und Hetze die Rote Karte“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der wegen seiner Äußerung in der Kritik stehende Unparteiische muss sich nun gegenüber dem KSA verantworten. Das Verfahren beginnt zunächst mit einer formellen Anhörung des umstrittenen Schiedsrichters, dem der Komplettausschuss droht. Sollte nach dem ersten Austausch keine Lösung gefunden werden, die auch ein Rücktritt des Schiedsrichters sein kann, gibt es zwei Möglichkeiten für die weitere Entwicklung.

„Entweder entscheidet der Kreisvorstand oder das Sportgericht des Kreises unter Vorsitz von Kai Schmücker wird zusammentreten“, erläutert Sodenkamp. Der KSA will das Verfahren gegen den Unparteiischen „zeitnah einleiten“, wie Sodenkamp sagt und aufgrund der Aktualität noch vor dem geplanten Saisonstart im August beenden.

Beim SV Deilinghofen/Sundwig hat sich der Vorsitzende Dirk Siebel von der diffamierenden Äußerung des Unparteiischen aus dem Iserlohner Fußballkreis enttäuscht gezeigt. „Wir haben hier viel für die Verständigung entwickelt und jetzt werden wir in eine Ecke gestellt“, sagt Siebel.

SV Deilinghofen/Sundwig auf Nachfolger-Suche

Der Club hatte seinen Geschäftsführer nach dessen diskriminierender Beleidigung sofort entlassen und verdeutlicht, dass derartige Äußerungen im Verein keinen Platz haben. Da der Verein mit der Demission schnell reagiert hat, drohen von Seiten des Fußballkreises Iserlohn keine weiteren Ermittlungen und Konsequenzen.

Für die Benennung eines Nachfolgers visiert der SV Deilinghofen/Sundwig die erste Juliwoche an, bis dahin teilen sich die Vorstandsmitglieder die Tätigkeit des Geschäftsführers auf.

