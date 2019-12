Konzentration ist der Schlüssel zum Erfolg

Heute gegen den Zehnten Wolfsburg, am Sonntag geht es zum Elften nach Augsburg – die Iserlohn Roosters, die selbst als Tabellendreizehnter ins Rennen gehen, stehen an diesem DEL-Wochenende mit den Spieltagen 24 und 25 vor lösbaren Aufgaben. Das liegt weniger an den Platzierungen ihrer Gegner, sondern mehr an der Tatsache, dass anderthalb Heimspiele auf die Mannschaft warten.

Auf den Weg nach Bayern machen sich nämlich etwa 800 Fans. Ein Sonderzug, der am frühen Morgen in Letmathe startet, bringt sie hin und natürlich auch wieder zurück. Trainer Jason O’Leary zeigte sich davon begeistert. „Das wird eine Super-Unterstützung“, ist er sich sicher, vor allem wenn sein Team so auftritt wie zuletzt. Zwar gab es nach dem Befreiungsschlag gegen Bremerhaven einen herben Dämpfer bei den Kölner Haien, aber daraus hat zumindest O’Leary seine Lehren gezogen.

Mehr als nur Anschwitzen vor dem Wolfsburg-Spiel

Das bedeutet: Heute wird nochmal intensiv trainiert. „Ich will, dass meine Spieler wach sind, wenn das erste Drittel beginnt.“ Genau daran haperte es am Rhein, nach dem frühen Rückstand folgten drei weitere Gegentreffer innerhalb von dreieinhalb Minuten. Von dieser Phase einmal abgesehen, sah O’Leary zwar einen ordentlichen Auftritt seiner Mannschaft, aber das genügte ihm natürlich nicht. „Konstanz über 60 Minuten ist Kopfsache und keine Frage der Qualität. Du kannst ein schlechter Spieler sein, aber trotzdem konzentriert.“

Von seinen erfahrenen Akteuren erhofft sich der Trainer, dass sie ein Stück weiter in die ihnen zugedachten Führungsrollen hineinwachsen, die „jungen Wilden“ lobte er. „Mit ihrer Energie, ihrer Kommunikation und ihrer Leistung helfen sie dem Team, auch wenn sie kein Tor schießen. Einer aus ihren Reihen, Julian Lautenschlager, jubelte gegen Bremerhaven dennoch ganz besonders. Es war sein erstes DEL-Tor. Folgen hatte das noch nicht – singen, kochen oder tanzen musste er mannschaftsintern nicht. O’Leary: „Mir ist es lieber wenn er nochmal trifft.“

Auf sein nächstes Tor wird Marko Friedrich noch warten müssen. Der 28-Jährige laboriert immer noch an den Folgen der Gehirnerschütterung, die er sich vor zwei Wochen im Spiel gegen Mannheim zugezogen hat, auch an Training war bei ihm nicht zu denken. Auf der Ausfallliste steht ebenso Michael Clarke, zu seinem Gesundheitszustand wurden jedoch keine genauen Angaben gemacht. Offen ist zudem, welchem seiner beiden in Frage kommenden Torhüter er zunächst das Vertrauen schenken wird. Zuletzt wurden sowohl Anthony Peters (gegen Mannheim), als auch Andreas Jenike (in Köln) vom Eis genommen.

Jason O’Leary ließ außerdem bereits durchblicken, dass er sich auf die bevorstehende Phase mit zehn Spielen innerhalb von 25 Tagen zwischen dem 13. Dezember und 5. Januar freut. Denn nach Misserfolgen kann nicht zu lange gegrübelt werden, umgekehrt ist die Gefahr, dass die Spieler nach Erfolgserlebnissen abheben, deutlich geringer. „Die spielfreie Phase zwischen Montag und Freitag ist mir einfach zu lang.“