Komplette Pause soll verhindert werden

Iserlohn. Kangaroos-Jugendkoordinator Milos Stankovic will alle Alternativen für die jungen Basketballer ausschöpfen.

Seit Wochen hatten die jungen Basketballer auf diesen Termin hingefiebert. An diesem Wochenende sollte es endlich los gehen, doch daraus wird nichts. Milos Stankovic, Nachwuchskoordinator der Iserlohn Kangaroos, hatte schon vor einigen Tagen die Verschiebung der Saison durch den westdeutschen Basketballverband als einzig richtige Entscheidung begrüßt, war aber davon ausgegangen, dass man in Iserlohn zumindest den Trainingsbetrieb im Amateurbereich aufrecht erhalten wird.

„Das ist eine völlig neue Situation für uns. Sicher ist, dass wir weiter trainieren und nach Möglichkeit auch Freundschaftsspiele austragen wollen“, sagte der Übungsleiter vor einer Woche am Rande des Basketballcamps der Kangaroos. Inzwischen hat sich die Lage für den Sport aufgrund stark steigender Infektionszahlen weiter zugespitzt. So lange, wie es eben nur geht, wird der Trainingsbetrieb fortgeführt. „Wir haben mit hohem Aufwand ein Hygienekonzept erstellt, das viele Maßnahmen vorsieht“, berichtet Stankovic. Das reicht von der Handdesinfektion über eine Einbahnstraßen-Regelung in der Halle bis hin zur Maßnahme, dass jeder Sportler seinen eigenen Ball hat.

Stankovic hält es für schwierig, eine mögliche weitere Trainingspause den jungen Sportlern verständlich zu machen. „Wir hatten gerade unseren Rhythmus wiedergefunden. Da wir derzeit keine Meisterschaftsspiele bestreiten können, lassen wir die Jugendlichen im Training viel spielen“, so der Jugendkoordinator. Noch sei die Motivation bei den Spielern sehr hoch. Drei neue Akteure haben sich nach dem Camp bei den Kangaroos angemeldet und würden gerne durchstarten.

Doch letztlich schwebt über allem das, was die Politik beschließt. „Letztlich ist alles besser als eine Schließung der Hallen“, sagt Milos Stankovic. Sollte es aber doch so kommen, müssen wieder neue Wege angedacht werden. So, wie im Mai, als vor allem auf dem Freiplatz trainiert wurde, was angesichts der Jahreszeit natürlich nicht mehr so einfach ist. Möglich als letztes Mittel sind auch Videotrainingseinheiten. Stankovic und seine Mitstreiter wollen nichts unversucht lassen, um eine weitere komplette Pause für den Verein zu verhindern.