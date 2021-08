Klares TCI-Statement: „Wir kommen wieder“

TCI-Coach Jim Anwar will für die nächste Saison am Iserlohner Modell mit vielen Eigengewächsen im Kader festhalten

Iserlohn. Der TC Iserlohn verabschiedet sich nach fünf Jahren aus der 2. Bundesliga. Der Wiederaufstieg ist ein Ziel.

Nach fünf Jahren in der 2.Tennis-Bundesliga verabschiedet sich der TC Iserlohn aus der zweithöchsten DTB-Spielklasse. „Wir wollen natürlich wieder hoch, das ist von uns allen das Ziel. Allerdings wird der Wiederaufstieg vermutlich teurer als die diesjährige Saison“, blicken die heimischen Spieler Robin Sanz, Jim Walder und Maximilian Kamp nach dem Saisonfinale gegen den Vize-Meister Aachen auf die Perspektiven in der Regionalliga. Auch auf dem Instagram-Account des TC Iserlohn gibt es bereits ein klares Statement: „Wir kommen wieder.“

Auch wenn der Abstieg in die Regionalliga natürlich nicht spurlos an den TCI-Akteuren vorübergegangen ist, sind Sanz, Walder und Kamp – allesamt Spieler aus der Region und Eigengewächse des Clubs – im Rückblick auf die Saison realistisch: „Dass es eng wird und nicht reichen kann, war uns von Beginn an bewusst. Wir hatten einen guten Teamspirit, aber der allein hat gegen die mit hochkarätigen ATP-Spielern und Vollprofis besetzten Teams nicht ausgereicht.“

Schon der Saisonstart lief nicht wie erhofft: Für die Partie in Oldenburg, die letztlich 3:6 verloren ging, hatte der TCI neben Alexej Vatutin (RUS) noch bei zwei weiteren ausländischen Spielern angefragt, aber kurzfristig eine Absage erhalten. „Das war bitter und schon ein kleiner Knackpunkt, weil wir direkt in eine Drucksituation geraten sind“, sagt Walder.

Im Heimdebüt gegen den späteren Ligafünften TC RW Berlin, das auf dem Papier mit 1:8 deutlich verloren ging, war auch mehr drin. Statt 3:3 in den knappen Einzeln stand es bereits 1:5 – und das Spiel war entschieden. Nach zwei 0:9-Niederlagen gegen die Topteams aus Bredeney und Bremen waren die Iserlohner nach vier Spieltagen punktloses Schlusslicht. Das Spiel bei BW Berlin im Grunewald sollte der Wendepunkt Richtung Klassenerhalt werden: „Da war was drin, wir haben alle gut performt und verlieren die Spiele knapp über den Match-Tiebreak“, sagt Walder. In Berlin gab der Litauer Laurynas Grigelis sein Debüt. Die Iserlohner unterlagen 3:6, ließen dann zwar gegen Suchsdorf einen 7:2-Sieg folgen, hatten aber nach dem 2:7 im Heimspiel gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Alster Hamburg nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Gegen den Aufstiegsaspiranten und späteren Ligadritten Versmold hieß es 1:8 – und zum Saisonfinale 0:9 gegen Vize-Meister Aachen.

TCI-Coach Jim Anwar will für die nächste Saison um die drei heimischen Spieler eine Mannschaft formen, zudem einige Akteure aus dem aktuellen Kader halten: „Alle Jungs haben einen guten Charakter, unsere Teamchemie passt.“ Trainer Anwar will das Team behutsam aufbauen und denkt perspektivisch: „Jim, Robin und Maxi sind alle junge Spieler, die noch Entwicklungspotenzial haben.“ Auch wenn bei den Schützlingen das Studium Priorität hat, wollen diese beim Tennis „mindestens das Level halten“ -- klingt nach Ambitionen.

Aufsteiger: Der TC Bredeney wird seiner Favoritenrolle gerecht und zittert sich am letzten Spieltag im Fernduell mit Vize-Meister Aachen in die 1. Bundesliga. Beide Teams sind punktgleich, Bredeney hat die bessere Matchbilanz (+43) gegenüber Aachen (+33), das aber den direkten Vergleich mit 6:3 gewonnen hat.

Absteiger:BW Berlin, Alster Hamburg, Suchsdorf und der TC Iserlohn müssen den Gang in die Regionalliga antreten. Erstmals steigen vier Mannschaften ab, da die Anzahl von den Entwicklungen der 1. Liga abhängt – und dort stehen im Tabellenkeller nur Teams, die in die 2. Bundesliga Nord eingruppiert werden.

