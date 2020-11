Klare Steigerung nach der Pause

Die Iserlohn Kangaroos kommen so langsam in die Spur. Beim verdienten und am Ende deutlichen Sieg gegen Wedel sammelte das Team von Trainer Stephan Völkel viele interessante Erfahrungen, die für den weiteren Saisonverlauf wegweisend sein könnten.





2. Basketball-Bundesliga ProB Nord: Iserlohn Kangaroos - SC Rist Wedel 96:79 (19:25/38:40/66:60). Schon beim Aufwärmen ließ sich erahnen, was auf die Gastgeber zukommen würde. Gästecenter Aurimas Adomaitis war wieder mit dabei und als Joker hatten die Hamburger, den am Wochenende in der Bundesliga spielfreien Jung-Nationalspieler Justus Hollatz von den Towers mitgebracht. Und genau der schwang sich gleich im ersten Viertel zum Hauptdarsteller auf. Bei ihm liefen die Fäden zusammen, er hatte sichtlich Spaß an seinem ersten Einsatz in dieser Spielzeit beim Kooperationspartner.

Jung-Nationalspieler Hollatz inder ersten Halbzeit dominant

Mit seinem Dreier zum 9:17 (7.) ließ er erst einmal die Gesichter auf der Bank der Iserlohner länger werden, setzte zudem seine Nebenleute hervorragend ein. Bis zum 16:24 (9.) blieb es bei acht Punkten Rückstand, erst mit dem letzten Angriff gelang Ruben Dahmen mit seinem ersten von drei Dreiern Ergebniskosmetik. Ein wenig besser lief es im zweiten Durchgang. In vier recht zähen Minuten eroberten sich die Hausherren beim 26:25 kurzzeitig eine Führung zurück, lagen aber gegen den „SC Hollatz“ bald wieder hinten.

Erst in der Endphase dieses Viertels legten die Waldstädter den Schalter um. Den hoch aggressiv verteidigenden Gästen begegnete man nun mit gesteigerter Intensität in den eigenen Aktionen. Plötzlich klappte bei Wedel nicht mehr alles. Iserlohn packte beim Rebound entschlossener zu und verteidigte auch generell mit mehr Nachdruck, so dass beim Pausenpfiff nur noch zwei Zähler Rückstand zu notieren waren.

Auf Augenhöhe starteten beide Teams in den dritten Abschnitt. Beim 45:46 (24.) lagen die Gäste ein letztes Mal vorne. Nun übernahmen die Kangaroos. Initialzündung war ein Dreier von Moritz Hübner zum 48:46, der dem zweiten Durchgang seinen Stempel aufdrücken sollte, auch weil er Hollatz zunehmend erfolgreich störte. Fünf vergebene Freiwürfe in dieser Phase ließen allerdings nur eine hauchdünne Führung der Gastgeber zu, die nach 26 Minuten 53:52 vorne lagen, auch weil Adomaitis bei seinem Comeback nach Verletzung in nur 20 Minuten Einsatzzeit sehr effektiv agierte.

Ruben Dahmen setzt mitBuzzerbeater ein Statement

Jetzt blieb Iserlohn aber am Drücker. Der wieder einmal hervorragend Regie führende Toni Prostran, dem erneut ein Double Double (13 Punkte, 14 Assists) gelang, Hübner, Tanner Graham und Alexander Möller warfen beim 60:52 einen ersten komfortableren Vorsprung heraus. Schließlich gab R. Dahmen mit einem Buzzerbeater zur Sechs-Punkte-Führung zum Abschluss von Durchgang drei noch ein Statement ab.

Bis zum 72:67 (33.) blieb Wedel dran, doch dann setzten R. Dahmen, Hübner, Faton Jetullahi und Graham per Dreier zum 82:67 zum entscheidenden Zwischenspurt an, bei dem Moritz Schneider klug Regie führte. Ein wenig überraschend hatten die Kangaroos gegen die jungen Gäste mit ihren diversen Doppellizenzlern mehr zuzusetzen.

Die eigentlich voll im Saft stehenden Youngster vergaben nach dem 84:70 gleich fünf ihrer sechs Freiwürfe. Als Jetullahi 87 Sekunden vor dem Ende per Dreier zum 91:75 traf, war die Partie definitiv entschieden.