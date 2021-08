„Kids Day“ der Young Roosters bringt die Talente aufs Eis

Iserlohn. Der „Kids Day“ der Young Roosters lockt Nachwuchstalente aufs Eis. Von der Laufschule soll der Weg zum Eishockey führen.

So voll ist es mit Talenten auf der Eisfläche am Seilersee lange nicht mehr gewesen: 20 Kinder zwischen drei und acht Jahren nahmen diese beim „Kids Day“ der Young Roosters am Wochenende in Beschlag. Und weil sie wie erwartet noch ziemlich wackelig auf ihren Schlittschuhen unterwegs waren, gaben ihnen erfahrene Eisläufer des U20-Teams der Young Roosters Sicherheit sowie Tipps und Tricks.

Manche Talente bewegen sich schon gut auf dem Eis

Zur Unterstützung wurde auch zu einem der ausrangierten Stühle aus der Schule gegriffen. Auch Ronja Jenike, Gattin von Publikumsliebling und Roosters-Goalie Andreas Jenike, mischte als Leiterin der Laufschule munter mit. Auffällig waren die Fähigkeiten von Moritz (acht Jahre), der mit seinem Vater und seiner drei Jahre jüngeren Schwester Anna aus Wetter zum Seilersee kam. Auch er konnte lange Zeit nicht Eislaufen – ihm war das aber nicht anzusehen und dafür hatte er eine Erklärung: „Ich war auf Inlinern unterwegs.“

Beim „Kids Day“ der Young Roosters können die Kinder kostenlos das Eislaufen ausprobieren und allen, denen es besonders viel Spaß gemacht hat, stehen die Türen der Laufschule offen. Auch dieses Angebot ist Anfang August wieder in dem aus Vor-Corona-Zeiten bekannten Rahmen angelaufen. „Davor konnten wir nur Außentraining anbieten“, schilderte Ronja Jenike, die hofft, das eine oder andere Talent vom „Kids Day“ dort wieder begrüßen zu dürfen. Und von der Laufschule ist der Weg in ein Nachwuchsteam der Young Roosters nicht mehr weit.

Das sähe der Deutsche Eishockey-Bund nicht nur gerne, er fordert sogar dieses Bemühen der Vereine: Iserlohn wurde als Fünf-Sterne-Ausbildungsklub zertifiziert. Bob Paton, Vorsitzender der Young Roosters, erklärt: „Insgesamt zwei ,Kids Days’ sind für uns in diesem Jahr vorgeschrieben, aber wir wollen noch drei bis vier ausrichten, davon soll ein Termin ein ,Girls Day’ sein“, sagt Paton mit Blick auf das steigende Interesse der Mädchen am Eishockey.

