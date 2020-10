Keine Intensität bei den Iserlohn Kangaroos

Iserlohn. Dass die Tabelle die Kangaroos als Schlusslicht der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Nord ausweist, ist nach offiziell zwei Runden wohl nebensächlich. Zumal zwei Kontrahenten, Köln und Hamburg, bisher noch gar nicht gespielt haben. Doch nach dem 81:94 zur Heimpremiere gegen die Giants Düsseldorf wollte Trainer Stephan Völkel nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. „Die Intensität hat gefehlt, und wir haben die Dinge nicht umgesetzt, die wir uns vorgenommen hatten. Wir sind immer einen Schritt hinterher gelaufen.“

Ein Grund kann nach seiner Einschätzung die unbefriedigend verlaufene letzte Trainingswoche gewesen sein. Moritz Hübner fehlte wegen einer Adduktorenverletzung, Moritz Schneider war wegen einer bis Freitag währenden Quarantäne zur Zwangspause verurteilt. Und wegen der aktuellen Corona-Lage wollten die Verantwortlichen die Mannschaften im Training nicht mischen, es kamen also keine Regionalliga-Akteure zur Ergänzung hinzu. „Wenn man nicht mit Fünf gegen Fünf trainieren kann, dann wirkt sich das aus,“ meint auch Geschäftsführer Michael Dahmen. Und er sprach zudem das am Samstag herausragende Duo Prostran/Graham an. „Wenn zwei Leute 60 bis 65 Prozent aller Würfe nehmen, wird es für die anderen schwierig. Aber natürlich müssen die im nächsten Spiel zulegen.“

Das führt die Iserlohner am Samstag nach Sachsen-Anhalt zu den BSW Sixers. „Wenn alles planmäßig läuft“, sagt Dahmen, der auch immer eine kurzfristige Absage auf dem Schirm hat. Eine neue Erfahrung war es, vor nur 250 Zuschauern in der Matthias-Grothe-Halle zu spielen. „Bei einem ausverkauften Play-off-Spiel haben wir weniger Aufwand als jetzt unter Corona-Bedingungen“, lautet sein Fazit. „Aber ganz ohne Zuschauer und Atmosphäre in der Halle wollen wir auch nicht spielen.“