MacQueen fehlt den Roosters

Die Iserlohn Roosters bestreiten momentan ihre 20. DEL-Saison. Und rund um die Eissporthalle am Seilersee erinnern die Fans gerne daran, dass ihr Herzensklub trotz des traditionell geringen Budgets noch keine Spielzeit als Tabellenletzter abgeschlossen hat. Das soll auch in diesem Jahr nicht passieren.

am heutigen Freitag kann dem Team ein großer Schritt in dieser Angelegenheit gelingen, da um 19.30 Uhr das direkte Duell bei Schlusslicht Schwenningen ansteht, am Sonntag (19 Uhr) ist dann Bremerhaven zu Gast. Bei den Wild Wings gewinnen – gerne doch, sagt sich auch Trainer Jason O’Leary, der seinen Jungs im Training am Donnerstagvormittag nochmal einiges abverlangt hat.

Tabellenplatz? O’Leary sind andere Dinge wichtiger

Die Intensität war hoch, die Einheit hatte Überlänge. Rund 75 statt 50 Minuten war die Mannschaft auf dem Eis. Im Anschluss verdeutlichte O’Leary jedoch, dass er dem Tabellenplatz jetzt auch keine hohe Bedeutung mehr zukommen lässt. Platz zehn ist auch rechnerisch nicht mehr möglich, und ob man nun 13. oder 14. wird steht für ihn nicht an erster Stelle. „Wichtig ist, wie sich die Spieler entwickeln.“

Was diese Bilanz angeht, ist vieles in die richtige Richtung gelaufen. Tim Fleischer und Erik Buschmann liefen für DEB-Auswahlteams auf und Torwart Jonas Neffin sowie Alexander Blank verhalf er zu ihrem DEL-Debüt. Unter Umständen kommt Neffin im Schwarzwald sogar zu seinem zweiten Einsatz, zumindest steht er anstelle von Andreas Jenike im Kader. Die gefühlte Nummer eins der Roosters wartet nach wie vor darauf, dass der Nachwuchs zur Welt kommt. Auf seine Torhüter lässt O’Leary nichts kommen, nicht nur wegen ihrer Leistungen auf dem Eis. Auch abseits der öffentlichen Wahrnehmung erweisen sie sich als echte Profis was Disziplin und Trainingseifer angeht. „An ihnen können sich unsere jungen Spieler ein Beispiel nehmen“, lobt der Cheftrainer.

Auch Tim Schmitz wird nicht mit dabei sein, weil er Kooperationspartner Herner EV im Topspiel der Oberliga Nord gegen die Crocodiles Hamburg verstärkt. Und dann Jamie MacQueen: Aus einem Wiedersehen mit den früheren Mitspielern wird nichts, weil eine Vertragsklausel dies verhindert. Auf seinen Topscorer hätte Jason O’Leary freiwillig natürlich nicht verzichtet, MacQueens Abstinenz schwächt die Offensive enorm.

Manager Christian Hommel kann den Unmut des Trainers verstehen. „Jeder möchte stets mit der stärksten Mannschaft antreten, aber besonders bei den Roosters muss man auch mal unkonventionell arbeiten, um ans Ziel zu kommen. Und an diesem einen Spiel sollte der Transfer damals nicht scheitern.“ Klauseln dieser Art seien im Eishockey durchaus üblich.

O’Learys Ansage an seine übrigen Spieler ist unmissverständlich: „Wir müssen konsequent und diszipliniert spielen und für Jens Baxmann kämpfen.“ Der 34-Jährige läuft gegen die Wild Wings zum 900. Mal in der DEL auf, im Roosters-Trikot bestreitet er sein 40. Spiel.