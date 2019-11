Sportpolitik Kein Footballstadion in Letmathe

Iserlohn. Der Sportausschuss diskutiert lange und kontrovers über eine Spielstätte für die Iserlohn Titans.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Footballstadion in Letmathe

Knapp 90 Minuten dauerte die letzte Sitzung des Iserlohner Sportausschusses im Jahr 2019. Schauplatz der Zusammenkunft war der Ratssaal, in dem die CDU-Fraktion gleich zwei neue Ausschussmitglieder (sachkundige Bürger) präsentierte. Sowohl Harald Hövel als auch Benedikt Lowinski wurde zu Beginn der Sitzung von der Ausschussvorsitzenden Sylvia Patscher vereidigt.

Danach gelangten zwei kurzfristig ins Programm genommene Punkte auf die Tagesordnung. Nach kurzem Bericht zum Lehrschwimmbecken Hennen wurde der Sachstand (siehe gestrige Lokalausgabe) zur Kenntnis genommen. Um Unterstützung bat anschließend der SV Iserlohn 95, der im Heidebad eine defekte Umwälzpumpe aus dem Jahr 1978 durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzt hat. Das knapp 50.000 Euro teure Projekt wurde vom Ausschuss mit 12.000 Euro unterstützt, auch wenn CDU-Fraktionschef Fabian Tigges betonte, dass man kein Freund solcher kurzfristig eingereichten Anträge sei, überwog bei ihm doch die Meinung, dass das hohe ehrenamtliche Engagement, das in der Heide geleistet werde, zu würdigen sei.

Lange Diskussion über Machbarkeitsstudie

Deutlich klarer fiel sein Votum zum nächsten Punkt aus, der den Großteil der Sitzungsdauer ausmachte. Da ging es um eine Machbarkeitsstudie zum Umbau des Nebenplatzes im Letmather Waldstadion. Für 50.000 Euro sollte ermittelt werden, ob dort ein Kunststoffrasenfeld errichtet werden kann, das künftig den Sportarten Fußball und American Football eine sportliche Heimat bietet. Darüber hinaus sollte die Machbarkeit eines ausreichend dimensionierten Umkleidegebäudes sowie der erforderlichen Infrastruktur geprüft werden.

„Es steht für uns fest, dass sich keine Synergie aus dem Miteinander von Football und Fußball in Letmathe ziehen lässt. Wir können dieses Geld nicht ausgeben, denn ich möchte auch noch den Vertretern der anderen Vereine in die Augen schauen können. Deshalb stimmen wir nicht zu, aber vielleicht kann man in ein paar Jahren noch einmal darüber sprechen“, so Tigges.

SPD-Ausschussmitglied Dieter Holwe rückte dagegen die Freude über eine neue Sportart in Iserlohn in den Fokus seiner Ausführungen und regte überdies an, dass zu klären sei, wo es im Iserlohner Kerngebiet eine alternative Fläche für die Footballer geben könnte. Schließlich erläuterte Ingo Genster, Leiter der Abteilung für Freiraumplanung, weshalb 50.000 Euro für diese Studie notwendig sind.

In der folgenden Abstimmung zog der von der SPD initiierte und leidenschaftlich vertretene Antrag den Kürzeren. Neun Mitglieder stimmten dagegen sieben dafür. Holwe ließ nicht locker und drückte mit der Vorsitzenden Patscher durch, dass noch über eine 35.000 Euro teure, abgespeckte Variante abgestimmt wurde, obwohl Claudia Zawada, Ingo Genster und Kämmerer Michael Wojtek zuvor unisono deren Sinnhaftigkeit in Frage gestellt hatten. Am Kräfteverhältnis des ersten Votums änderte das aber nichts.

Kunstrasenplatz am Seilersee wird 2020 saniert

Im Eiltempo waren nach der lebhaften Diskussion die restlichen Punkte abgearbeitet. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wurde inklusive der Ergänzungen aus dieser Sitzung (12.000 Euro, Pumpe Heidebad) plus 95.000 Euro für den generellen Einbau von Defibrillatoren in heimischen Sportstätten, der in einer früheren Sitzung beschlossen worden war, einstimmig angenommen.

Zur Kenntnis nahm das Gremium schließlich noch, dass im kommenden Jahr der Kunstrasen im Seilerseestadion saniert wird. Für 2021 ist der Hemberg-Nebenplatz geplant. Zugesagt wurde überdies die Revision der Schranke vor dem Seilerseebad, die sich trotz freier Plätze nicht öffnet, weil das Zählwerk derzeit nicht den Ist-Zustand erfasst.