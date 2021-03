Nürnberg/Iserlohn. In Nürnberg führen zahlreiche Abwehrfehler und die schwache Chancenverwertung zur deutlichen Niederlage

Das war ein empfindlicher Tiefschlag für die Roosters. Wer in die Play-offs will, sollte sich eine solche Schlappe beim Tabellenletzten der Südrunde nicht erlauben. Aber die Iserlohn leisteten sich einfach zu viele Fehler in der Defensive, und sie nutzten ihre Chancen nicht. Die Nürnberger hingegen schossen stets im richtigen Moment die Tore.





Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters 7:3 (2:0, 3:3, 2:0). Beim ersten Saisontrip in den Süden offenbarten die Sauerländer erstaunliche Akklimatisierungsprobleme. Sie starteten zwar noch vielversprechend mit guten Abschlussmöglichkeiten für Lowry und Raedeke, aber dann spitzelte der Nürnberger Fox die Scheibe nach gut drei Minuten mit der Rückhand an Jenike vorbei. Es war der erste Vorstoß der Hausherren. Die Führung beflügelte sie, die Mannschaft wirkte von Minute zu Minute selbstbewusster, während die Iserlohner nur noch reagieren konnten. Sie verloren ihre Linie, leisteten sich viele Ungenauigkeiten im Aufbau und kamen kaum noch einmal zu einer brauchbaren Offensivaktion.

Nach der Nürnberger Führungverlieren Roosters den Faden

Ganz anders die Ice Tigers. Nachdem Fox zunächst den Außenpfosten getroffen hatte, lag die Scheibe wenig später im Netz. Browns Schuss aus zentraler Position wehrte Jenike ab, und völlig unbehelligt konnte sich Schmölz nach dem Abpraller die Ecke aussuchen. In der Kabine dürfte Roosters-Coach Brad Tapper viel Redebedarf gehabt haben, denn nach diesem ersten Drittel musste eine deutliche Steigerung her. Aber zunächst einmal passierte genau das Gegenteil, weil Riefers mit einem kapitalen Fehlpass das dritte Nürnberger Tor einleitete und nach Karrers Schuss die Scheibe auch noch mit dem Schlittschuh in die Maschen lenkte. Gerade 31 Sekunden waren gespielt, schlechter hätte dieses Drittel also nicht beginnen können.

Doch die Roosters arbeiteten sich zurück ins Spiel, und als Jake Weidner im dritten Nachsetzen nach 23 Minuten traf, witterten sie Morgenluft. Im ersten Powerplay hätten sie nachlegen können, doch das verstrich ereignisarm. Und als sich die Hausherren gerade vervollständigt hatten, stand es plötzlich 4:1. Ein schneller Konter, Schmölz hatte freie Bahn und versetzte den Iserlohnern den nächsten Tiefschlag.

Doch die brauchten nur 25 Sekunden für die Antwort. Baileys Schuss, Treutle wehrt die Scheibe nach vorn ab, und Joe Whitney bedankt sich. Es folgte die bis dahin stärkste Phase der Roosters, die nun mit veränderten Angriffsformationen agierten. Brad Tapper kehrte wieder zur einstigen Paradeformation Bailey, Grenier, Joe Whitney zurück und schickte Steve Whitney zu Sutter und Lowry. Und der Neuzugang fühlte sich gleich wohl in dieser Umgebung und durfte nach 31 Minuten seinen ersten DEL-Treffer bejubeln. Nach Riefers’ Schuss war er im Nachsetzen zur Stelle.

Dass kein vierter Treffer folgte, müssen sich die Iserlohner Angreifer ankreiden lassen - vor allem Lowry und Aubin, die frei vor Treutle scheiterten. Die Gäste ließen ihre klaren Chancen aus, und die phasenweise ziemlich von der Bildfläche verschwundenen Nürnberger waren plötzlich zur Stelle. Wieder ließen ihnen die Gäste zu viel Platz, und wieder war es Schmölz.

Trotz erheblichen Aufwandes waren die Iserlohner also nicht näher herangekommen, aber noch lagen ja 20 Minuten vor ihnen. Joe Whitney besaß gleich zu Beginn des Schlussabschnitts die Riesenchance zum Anschlusstor, doch die nutzte er nicht. Effizienz war für die Roosters an diesem Tag ein Fremdwort. Wie es geht, demonstrierten dann die Ice Tigers. Sie mussten nur auf gegnerische Fehler warten und dann eiskalt zuschlagen. Auch Karrer, der Torschütze des 6:3, profitierte von der halbherzigen Abwehrarbeit der Sauerländer.

Die probierten noch einiges, spielten phasenweise mit vier Stürmern und nahem Jenike schon gut drei Minuten vor Schluss vom Eis. Doch in diesem verkorksten Spiel ließ sich nichts mehr richten, und so setzten die Nürnberger mit einem Schuss ins leere Tor auch den Schlusspunkt.

Roosters: Jenike - Riefers, Reinhart; Raymond, Baxmann; Ankert, Buschmann; Lautenschlager - St. Whitney, Grenier, J. Whitney; Bailey, Sutter, Lowry; Aubin, Jentzsch, Raedeke; Proske, Weidner, Friedrich.

Tore: 1:0 (3:12) Fox Kurth), 2:0 (15:41) Schmölz (Brown, Gilbert), 3:0 (20:31) Karrer (Brown, Adam), 3:1 (22:22) Weidner (Proske, Friedrich), 4:1 (26:38) Schmölz (Adam, Brown), 4:2 (27:03) J. Whitney (Bailey, Grenier), 4:3 (30:40) St. Whitney (Riefers, Lowry), 5:3 (37:47) Schmölz (Kulda, Adam), 6:3 (45:42) Karrer (McLellan, Pollock), 7:3 (57:11) Kislinger (McLellan, Pollock/5-6).

Schiedsrichter: Kohlmüller/Schukies - Strafminuten: 2 - 2.