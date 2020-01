Itzehoe. Schwache Trefferquote beim 60:79 Hauptgrund für die Niederlage. Erst am Ende wird es deutlich.

Kangaroos werfen in Itzehoe die Lampen aus

Die Iserlohn Kangaroos bleiben im Tabellenkeller der Nordstaffel der 2. Basketball-Bundesliga ProB. Beim Zweiten in Itzehoe kamen die Waldstädter für einen Sieg nicht in Frage.





2. Basketball-Bundesliga ProB Nord: Itzehoe Eagles - Iserlohn Kangaroos 79:60 (19:11/41:30/57:49). Der Blick auf die Trefferquoten genügt. Wer 31 Drei-Punkte-Würfe nimmt und davon nur sechs im gegnerischen Korb versenkt, kann auf diesem Niveau kein Spiel gewinnen. Umso erstaunlicher war es, dass die Iserlohner im hohen Norden bis sechs Minuten vor Schluss immer noch die Möglichkeit zu einer Wende besaßen. Die dafür nötige Initialzündung blieb aber bis zum Ende Wunschdenken.

Die Iserlohner liefen vonAnfang an hinterher

Unter dem Strich liefen die Gäste durchweg hinterher, führten nicht einmal und leisteten sich auch defensiv wieder einige Schwächen. So lag man schon nach drei Minuten 2:7 hinten, weitere drei Minuten später hieß es bereits 6:15. Besser wurde es erst im zweiten Durchgang, als man auf 19:15 (12.) und 34:29 (19.) herankam. In den verbleibenden 90 Sekunden bis zur Pause lief dann aber wieder Vieles schief. Stückemanns Dreier zum 41:30 traf die Kangaroos hart. Zudem ließ auch die Foulbelastung von Chris Frazier und Joshua Dahmen (jeweils drei persönliche Fehler) für die zweite Halbzeit wenig Optimismus zu. Positiv war jedoch, dass die Iserlohner in Halbzeit eins das Reboundduell gewannen, ein Indikator dafür, dass der Kampfgeist stimmte.

Nach dem Seitenwechsel begannen die Waldstädter konzentriert, gestatteten den Hausherren drei Minuten lang keinen Punkt, kamen aber nur zum 41:35. Als dann Konradt und Haake mit Dreiern die Phase der Korblosigkeit der Eagles beendeten, schien alles den erwarteten Ablauf zu nehmen. Den Gästen gelang es jedoch trotz hoher Foulbelastung, immer wieder Nadelstiche zu setzen. Einer davon war Fraziers Dreier zum 57:49 mit Ende des dritten Viertels. Wenig später hieß es sogar 59:53 (33.). Sollte hier doch noch etwas möglich sein für das Stankovic-Team?

Die Antwort auf diese Frage gab es nach dem 66:58 (34.). Hier wurde wieder deutlich, dass mit den Trefferquoten dieses Abends für die Kangaroos nichts zu holen sein würde. Als sich dann auch noch Jozo Brkic und Elijah Allen technische Fouls einfingen und Letztgenannter mit fünf Fehlern auf die Bank musste, war die Sache endgültig gelaufen. Itzehoe zog, ohne zu großer Form aufzulaufen, auf 72:58 davon. Überhaupt gelangen den Iserlohnern in den letzten sechs Minuten nur noch zwei magere Freiwurf-Pünktchen - ein weiteres Manko an diesem Tag. Sonst eine der Stärken, warf das Team diesmal von der Linie indiskutable 33 Prozent.