Kangaroos versteigern ihre Original-Trikots

Iserlohn. Krisenbedingt muss die beliebte Aktion erstmals über das Internet angeboten werden.

Die Goodbye-Party, zu der die Iserlohn Kangaroos traditionell nach dem letzten Saisonspiel eingeladen haben, ist aufgrund der Corona-Krise zuletzt ins Wasser gefallen. Auf die beliebte Trikot-Versteigerung müssen die Fans des Basketball-ProB-Ligisten jedoch nicht verzichten.

Unter dem Titel „#Teamlove“ kommen die getragenen, aber natürlich gewaschenen und signierten Shirts jetzt einfach unter den Online-Hammer. Das virtuelle Auktionshaus ist bereits geöffnet, das Startgebot pro Trikot beträgt 25 Euro. Von nun an können per E-Mail an kontakt@iserlohn-kangaroos.de weitere Gebote abgegeben werden. Wichtig ist, dass Spielername und Trikotnummer angeben werden. Regelmäßig werden die Bieter vom Verein über die Zwischenstände informiert, damit das Gebot erhöht werden kann.

Die Auktion endet am Montag, 27. April, um 23.59 Uhr, die Höchstbietenden werden tags darauf per E-Mail über den Zuschlag informiert. Für den kommenden Dienstag, 21. April, hat man sich auf der Geschäftsstelle noch etwas Besonders ausgedacht: Dann wird es eine Live-Versteigerung mit Kapitän Joshua Dahmen geben, die ab 18 Uhr auf dem Instagram- und dem Facebook-Account der Kangaroos verfolgt werden kann. „Mit einer Überraschung“, kündigt Geschäftsstellenleiterin Zlata Dahmen an.