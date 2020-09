Kangaroos verpflichten zwei große Talente

Der 19-jährige Emanuel Francisco (am Ball) kommt aus Tübingen und sieht in Iserlohn gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Iserlohn. Benjamin Dizdar und Emanuel Francisco werden in Iserlohn mit einer Doppellizenz ausgestattet.

Mit Benjamin Dizdar und Emanuel Francisco haben die Iserlohn Kangaroos zwei hochveranlagte Talente unter Vertrag genommen. Beide Spieler haben für ein Jahr unterschrieben und wollen die nächsten Schritte in ihrer sportlichen Entwicklung machen.

„Mit Benjamin und Emanuel haben wir zwei junge Spieler gefunden, die perfekt in unser Profil passen. Beide haben bei den Tryouts durch ihre Spielweise herausgestochen“, sagt Cheftrainer Stephan Völkel. Während der 20-jährige Dizdar seine Vorzüge als Scharfschütze einbringen soll, ist der 19-jährige Francisco ein spektakulärer Athlet. Beide Spieler werden mit einer Doppellizenz ausgestattet und so außer in der ProB auch für das Team von Dennis Shirvan in der 2. Regionalliga auf Korbjagd gehen.

Dizdar wechselt aus dem Jugendprogramm von Science City Jena nach Iserlohn. „Das ist für mich ein fantastischer Standort, weil ich wieder deutlich näher bei meiner Familie in Salzkotten bin. Und für meine Entwicklung ist der Wechsel der richtige Schritt.“ Moritz Schneider, ebenfalls Ex-Jenaer, hat ihm ausschließlich positiv von seinen Erfahrungen in Iserlohn berichtet.

Emanuel Francisco kam erst über Umwege zum Basketball. In Karlsruhe machte er seine ersten Schritte, bevor er ins Jugendprogramm der Tigers Tübingen wechselte. Er ist 2,00 Meter groß, hat eine enorme Spannweite und ist ein absoluter Athlet. „Ich gehe immer mit Volldampf zum Korb“, verspricht der 19-Jährige. Im letzten Jahr gehörte er bereits dem Trainingskader des ProA Ligisten Tübingen an und kennt daher auch den kanadischen Neuzugang der Kangaroos, Tanner Graham, bestens.

Neuer Kader trifft sich zum ersten Kennenlernen

Alle auswärtigen Spieler sind mittlerweile in Iserlohn angekommen, und heute trifft sich der neue Kader zum ersten Kennenlernen in der Matthias-Grothe-Halle.

Das aktuelle Aufgebot der Kangaroos: Joshua Dahmen, Emanuel Francisco, Toni Prostran, Moritz Hübner, Tanner Graham, Alexander Möller, Jonas Buss, Benjamin Dizdar, Ruben Dahmen, Moritz Schneider.