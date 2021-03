Kangaroos haben ihr Ziel erreicht

Iserlohn. Nach 87:80 gegen die BSW Sixers und Kölner Niederlage in den „Play-offs“ dabei.

Die ProB-Basketballer der Iserlohner Kangaroos mischen bei der Saison-Verlängerung mit. Am letzten regulären Hauptrunden-Spieltag legten sie mit einem 87:80 (46:36)-Erfolg gegen den Tabellenvierten BSW Sixers aus Sandersdorf die Basis. Die Mitbewerber Schwelm und Stahnsdorf bezwangen ebenfalls höher eingeschätzte Kontrahenten, doch als die Kunde von der überraschenden Heimniederlage der Kölner gegen Bernau in der Matthias-Grothe-Halle eintraf, brandete großer Jubel bei den Hausherren auf.

Somit geht es am Nachholspieltag am kommenden Samstag in der Partie zwischen Stahnsdorf und Schwelm lediglich noch darum, auf welchem Platz die Kangaroos landen, und damit, in welcher Gruppe sie agieren. Platz sieben oder acht sind noch möglich.

Nach der Partie am Hemberg, die die Gastgeber ohne ihren Trainer Stephan Völkel bestreiten musste, der sich drei Stunden vor Beginn mit einer Infektion im Magen abmeldete, herrschte große Erleichterung bei den Waldstädtern. „Wir sind weiter dabei, das ist das wichtigste“, sagte Manager Michael Dahmen. Das ausgegebene Saisonziel („Play-offs“), ist mit dem Sprung in die nächste Runde bereits erreicht.

Der Sieg gegen die BSW Sixers, die weiter um Platz vier kämpfen, war jedenfalls verdient. Ab der 15. Minute übernahmen die von Co-Trainer Dennis Shirvan gecoachten Hausherren die Kontrolle über das Spiel und erspielten sich mit einem starken Schlussspurt bis zur Pause einen Zehn-Punkte-Vorsprung. Nach Wiederbeginn zog Iserlohn sogar auf 61:41 davon, ließ die Gäste mit einer 15:0-Serie aber postwendend wieder herankommen.

Dank des starken Quartetts Tanner Graham (24 Punkte), Toni Prostran (19), Moritz Hübner (14) und Joshua Dahmen (12) behielt das Team jedoch die Kontrolle über das Match. In der letzten Minute spielte Faton Jetullahi seine ganze Routine aus und markierte sechs wichtige Zähler zum Sieg seiner Mannschaft.