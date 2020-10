Kangaroos bieten lange Paroli

Vor zwei Wochen unterlagen die Iserlohn Kangaroos im NOMA-Cup dem Basketball-ProA-Ligisten Leverkusen noch glatt mit 56:91, diesmal fiel die Niederlage im Testspiel am Sonntag in der Matthias-Grothe-Halle trotz eines dreistelligen Ergebnisses weitaus knapper aus.





Basketball-Testspiel: Iserlohn Kangaroos – Bayer Giants Leverkusen 87:102 (17:24, 41:44, 66:71). „Wir wollten versuchen, ein paar verschiedene Dinge besser zu machen als vor zwei Wochen, aber es gibt viele Kleinigkeiten, an denen wir noch arbeiten müssen“, zeigte sich Kangaroos-Trainer Stephan Völkel zum größten Teil zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Das Ergebnis bei so einem Spiel ist sowieso völlig irrelevant. Ob wir mit 40 Punkten gewinnen oder verlieren, das ist Vorbereitung.“

Zu viele leichte Ballverlusteund überhastete Abschlüsse

Dennoch hätte die Niederlage deutlich knapper ausfallen können, denn die Iserlohner gestalteten die Partie lange ausgeglichen und verpassten erst in den Schlussminuten ein besseres Ergebnis. Da leisteten sich die Gastgeber leichte Ballverluste und überhastete Abschlüsse, so dass insbesondere Leverkusens Topscorer J.J. Mann (25) und Eddie Edigin (21) ihr Punktekonto mühelos aufbessern konnten. „Wir haben Zone gespielt. Das haben wir erst seit drei Tagen trainiert, da gab es noch ein paar Abstimmungsprobleme, wo wir einfache Würfe abgegeben haben“, sah Völkel, wie Mann mit einem Dreier zum 85:100 die Niederlage dreistellig machte, und Edigin fast problemlos elf Zähler im letzten Abschnitt sammelte.

Leichte Würfe vergaben die Iserlohner auch gleich zu Beginn der Partie, so dass Leverkusen schnell mit 8:0 führte. Doch danach fand Iserlohn besser ins Spiel, sorgte Tanner Graham mit 18 Punkten dafür, dass seine Farben in Halbzeit eins auf Augenhöhe mit dem klassenhöheren Gegner blieben. Das zweite Viertel gewannen die Kangaroos sogar mit 24:20 und im dritten lagen sie nach drei Minuten durch Alexander Möller, der wie Moritz Hübner und Toni Prostran immer treffsicherer wurde, zum einzigen Mal in Führung. Mit 13 Punkten und sieben Assists gehörte Prostran wieder zu den spielbestimmenden Figuren bei den Gastgebern.

Gleichwohl schlichen sich immer wieder Phasen ein, in denen die heimischen Korbjäger zu überhastet agierten. Trotzdem blieben sie dran, verkürzten mehrfach einen Acht-Punkte-Vorsprung und kamen kurz vor dem letzten Viertel auf 64:66 heran. Vermutlich wär ein besseres Ergebnis möglich gewesen, wenn die Kangaroos im letzten Viertel beim 76:84 besonnener geblieben wären.

Kangaroos: J. Dahmen (7/1 Dreier), Prostran (13/2), Hübner (14/2), Graham (24/5), Möller (12), Buss (2), Dizdar, R. Dahmen (10/2), Schneider (5/1).