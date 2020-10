Kalthof punktet trotz Unterzahl

Der SSV Kalthof (in gelb) musste sich gegen den FC Wetter mit einem 1:1 begnügen.

Kalthof. Der SSV drängt auf den Sieg, ehe Rudis Feldverweis das Team aus dem Rhythmus bringt.

„Wir hätten das Spiel gewinnen müssen“, erklärte Kalthofs Trainer Evangelos Vasileiou nach dem Spiel. Seine Elf hatte gegen den FC Wetter lange Zeit Druck gemacht, ehe sie eine rote Karte ein wenig aus der Bahn warf.





Fußball-Bezirksliga: SSV Kalthof - FC Wetter 1:1 (0:1). Es waren gerade einmal vier Minuten gespielt, da besaßen die Kalthofer die Gelegenheit, in Führung zu gehen. Rudi traf mit seinem Schuss aber nur den Pfosten. In einer intensiven Partie auf Augenhöhe fehlten danach lange Zeit die guten Torchancen. Erst eine halbe Stunde später ergab sich für Wetter eine gefährliche Möglichkeit, doch Özdemir scheiterte an SSV-Keeper Kaczmarek (34.).

Rettete Kaczmarek sein Team hier noch, so war er kurze Zeit später chancenlos. Ein Steilpass aus der Wetteraner Hälfte nahm die SSV-Verteidigung, die auf Höhe der Mittellinie stand, auseinander. Sallami nutzte das, startete aus der eigenen Hälfte und lief allein auf Kaczmarek zu, der dem folgenden Flachschuss nur noch hinterherschauen konnte.

Marc Schwab belohnt die Drangperiode der Gastgeber

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Hausherren deutlich gefährlicher. Tekin eroberte früh in der gegnerischen Hälfte den Ball. Seinen Schuss musste der Keeper aus dem Winkel angeln (54.). Keine Minute später erneut Gefahr, denn nach einer Flanke köpfte Schwab den Ball aus fünf Metern auf den Torwart. Letztlich erzielten die Kalthofer aber doch noch den Ausgleich. Lamghizartis Ecke fand den Kopf von Schwab, der es dieses Mal besser machte und einköpfte.

Allerdings mussten die Gastgeber noch zwei Rückschläge einstecken. Rudi sah 20 Minuten vor Schluss die rote Karte, weil er dem zu weit vorgelegten Ball hinterher sprang und den Gegner erwischte. Zudem musste Samuk kurz vor Schluss verletzt ausgewechselt werden. „Die rote Karte tat weh“, erläuterte Coach Vasileiou, „dadurch mussten wir wieder defensiver agieren und Druck rausnehmen.“ Im Derby in Deilinghofen muss der SSV daher wohl geschwächt antreten.

SSV Kalthof: Kaczmarek, Samuk (88. Xemoliaris), Lamghizarti, Falcone, Vasileiou, Alper Serter (78. Schulz), Tekin, Sarikaya (56. Merz), Rudi, Atakhan Serter, Schwab (75. Chobot).

Tore: 0:1 (38.) Sallami, 1:1 (65.) Schwab. - Rote Karte: Rudi (71.).