Kalthof: Anspruchsvolle Tage für Reiter und Gastgeber

Kalthof. Spitzensport bis zum Schluss gab es am Wochenende beim „Kalthofer Summer-Special“, dem Reitturnier des LRV.

Spitzensport bis zum Schluss gab es am Wochenende beim „Kalthofer Summer-Special“, dem Reitturnier des LRV. Hochkarätige Teilnehmer waren nicht nur aus dem heimischen Raum, sondern aus ganz Westfalen angereist. „Das Turnier war in diesem Jahr schwer zu stemmen“ sagte am Ende Marc Schwarzelühr, der Vorsitzende des Vereins. Er war ziemlich erleichtert, dass dieses Reit- und Springturnier so gut über die Bühne lief.

„Wir mussten aus Coronagründen mehr Personal einsetzen als in den letzten Jahren. Der Aufwand war enorm, er hat sich aber am Ende gelohnt. Ohne unsere vielen Helfer hätten wir dieses Event nie ausrichten können. Wir konnten auch erst sehr spät mit der Planung beginnen“ so Schwarzelühr. Erstmals wurden auf dem neuen Dressurplatz im Außenbereich die Prüfungen ausgetragen. „Wir konnten diesen Platz mit Hilfe der Sportförderung neu bauen. Ebenso haben wir mit Hilfe der Stadtsportförderung unseren Hindernispark erweitert.“

Sportlich gesehen war der Höhepunkt der Große Preis von Kalthof. In diesem S-Springen mit Siegerrunde hatten die beiden Parcourschefs den Teilnehmern wieder alles abverlangt. Die maximale Höhe der Hindernisse betrug 1,45 Meter. Für Parcoursdesigner Bernd Windmüller galt das Motto: „Nullreiten muss etwas Besonderes sein.“ So war es auch. Lediglich vier Paare schafften im Normalumlauf die zwölf Hindernisse ohne Fehlerpunkte. Insgesamt waren 40 Reiter auf der Starterliste.

Als letzter Starter in der Siegerrunde, dem Stechen, nutzte Justus Sternschulte vom RFV Kirchhellen die Gunst der Stunde und katapultierte seine Holsteiner Stute Ella formlich über die Hindernisse. In der zweiten Runde wurde der Stangenwald auf sieben Hindernisse mit acht Sprüngen verkürzt. Am Ende blieb die Uhr für den fehlerfreien Sternschulte bei 41,80 Sekunden stehen. Als erste Starterin hatte Sarah Nagel-Tornau vom RV Attendorn-Repetal mit Carouge die Marschrute mit einem fehlerfreien Ritt in der Zeit von 44,14 Sekunden vorgegeben. Sie kam mit diesem Ergebnis auf Rang zwei.

Auf den dritten Rang kam eine weitere Amazone. Malin Balken vom Warsteiner Reiterverein hatte ebenfalls beide Runden ohne Fehler absolviert, sie war aber etwas langsamer unterwegs und wurde auf Cristina Z Dritte. Dahinter platzierte sich Julia Gorki (Marl) auf Cascorrado. In diesem Feld starteten international bekannte Namen wie Kaya Lüthi aus der Schweiz, Felix Hassmann oder der für Italien startende Andre Sakakini.

Einen heimischen Sieg gab es der Dressur Klasse M **. Anika Schulte-Lorenz vom Reiterverein Letmathe siegte auf dem Westfälischen Wallach Solist mit einer Wertnote von 7,9. Auf Rang vier kam die für Kalthof startende Gina Extra mit Moccachino.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe