Junges Kangaroos-Team ist auf gutem Weg

Iserlohn. Freude und Erleichterung über den zweiten Iserlohner Auswärtssieg in Folge.

Einen einzigen Sieg hatten die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos bislang beim SSV Lok Bernau feiern können. Das war in einer Play-off-Partie 2018. Jetzt folgte der erste Hauptrundensieg beim Farmteam des Deutschen Meisters ALBA Berlin, und der fiel überaus souverän aus.

90:67 hieß es am Ende für die Waldstädter, die damit den zweiten Auswärtssieg in Folge feierten. „Wichtig war, zu sehen, dass wir die Leistung aus der Itzehoe-Partie eine Woche zuvor bestätigt haben“, betont Manager Michael Dahmen. „Ich habe immer gesagt, dass wir Geduld mit dieser neu formierten, jungen Mannschaft haben müssen. Jetzt sehe ich uns auf einem sehr guten Weg. 70 Prozent der Partie in Bernau hatten wir einen guten Zugang zum Spiel“, so Dahmen weiter.

Michael Dahmen: „Haben noch zwei Siege verschenkt!“

Natürlich erkannte er noch Verbesserungspotenzial. „Nichts ist perfekt, doch es ist schön zu sehen, dass die Erfolge auch auf viele Schultern verteilt sind“, macht der Manager deutlich. Nach einem Drittel der Hinrunde weist die Mannschaft eine ausgeglichene Bilanz mit vier Siegen und vier Niederlagen auf. „Dabei haben wir meiner Meinung nach noch zwei mögliche Erfolge in Münster und bei den Sixers verschenkt“, merkt Dahmen an. Grund, sich zurückzulehnen, sei das allerdings nicht, denn genauso wie man mit einem Sieg mehr mit dem Führungstrio der Liga gleichziehen würde, wäre man mit einem Erfolg weniger Vorletzter.

„Man darf in dieser Liga keinen Gegner unterschätzen, auch nicht unseren nächsten Gast aus Hamburg“, warnt Dahmen, der aber auch davon ausgeht, dass die Mannschaft die Aufgabe gegen den Aufsteiger ernst nimmt und weiter ihre gute Form zeigen will. Weiterhin dabei sein wird dann auch Faton Jetullahi. Die Nachverpflichtung hatte zunächst nur einen Monatsvertrag unterzeichnet, doch nun ist klar, dass der erfahrene Flügelspieler mindestens bis zum Saisonende bleiben wird.

Noch nicht terminiert ist übrigens die Nachholpartie in Stahnsdorf. Die Brandenburger hatten zwar einen Terminvorschlag gemacht, doch der passte nicht, weil die Kangaroos am Sonntag dort hätten spielen sollen und tags zuvor bereits daheim im Einsatz sind. „Wir warten auf weitere Vorschläge“, sagt Michael Dahmen.