„JUMP“- Der Kangaroos-Podcast: Episode 1 - Ruben Dahmen

Iserlohn. Ruben Dahmen fehlte den Kangaroos lange verletzungsbedingt. Er erklärt im Podcast, warum er zwischenzeitlich eine Pause vom Team brauchte.

Ruben Dahmen ist ein Urgestein bei den Iserlohn Kangaroos und neuer Kapitän der Mannschaft. In der ersten Folge von „JUMP!“- dem Kangaroos-Podcast erklärt er, warum er nach seiner langen Verletzungspause vielleicht besser denn je zurückkommen könnte und welche mentalen Hürden in seiner Genesung dafür sorgten, dass er eine Pause vom Team brauchte. Im Gespräch verrät der Veteran der Mannschaft auch, an welchen neuen Moves er zuletzt gearbeitet hat, um sich auf dem Feld einen Vorteil zu verschaffen. Außerdem spricht er über seine Rolle als Leader auf und abseits des Feldes und verrät, wie schwierig es ist, diese Funktion auszufüllen, wenn er nicht beim Team sein kann.

Der Podcast erscheint jeden Donnerstag vor den Heimspiel-Wochenenden. Die nächste Folge gibt es am 12. Oktober zu hören.

Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Folgt jetzt unserem Podcast, um keine Folgen zu verpassen. Ihr habt Fragen oder Feedback? Schreibt uns an redaktion@ikz-online.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe