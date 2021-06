„Wir wollen die Ihmerter Jugend zum Sport bringen“

Frederick Noga, der Vorsitzende des FV Ihmert/Bredenbruch, stellt sich nach seiner Wahl den Fragen der Heimatzeitung.

Der neue Fusionsverein FV Ihmert/Bredenbruch ist seit Freitag startklar und rüstet sich für die erste gemeinsame Saison. Nach seiner Wahl sprachen wir mit dem 1. Vorsitzenden Frederick Noga.

Vor acht Jahren haben sich die Ihmerter Fußballer getrennt, und die Eintracht entstand. Was ist heute anders, damit man mit einem guten Gefühl wieder gemeinsame Sache machen kann?

Damals waren viele von uns Anfang bis Mitte 20, das Engagement war groß, viele haben mitgeholfen. Aber man muss irgendwann konstatieren, dass die Jugend nicht nachkommt, dass man sich gegenseitig die Spieler wegnimmt und weniger Leute anpacken. Damals wollten wir einen eigenen Verein, und jetzt gibt es ja auch einen eigenständigen Fußballverein.

Die damalige Trennung muss ja Gründe gehabt haben. Sind die Vorbehalte ausgeräumt?

Ich denke schon. Aber in Coronazeiten war es nicht einfach, weil es eben nicht so leicht möglich war, sich in Vier- oder Sechs-Augen-Gesprächen auszutauschen. Ich glaube, dass die Argumente überzeugend waren. Denn wir bei der Eintracht hätten uns auch fragen müssen, wie lange wir das allein noch stemmen können. Der Verstand musste letztlich entscheiden.

Man verspricht sich von einer Bündelung der Kräfte sicher auch einen Schritt nach vorn. Wie kann das klappen?

Ihmert ist weit ab vom Schuss, und da ist es hilfreich, wenn man jetzt gemeinsam die Werbetrommel für den Fußball rührt. Wir wollen Gespräche mit Schulen und Kindergärten führen, vielleicht Nachmittagsstunden anbieten und einfach die Jugend wieder zum Sport bringen. Wenn uns das gelingt, bin ich für die Zukunft sehr optimistisch.

Der neue FV hat gewiss nicht vor, dauerhaft in der Kreisliga B zu verweilen. Wie sieht der Plan aus?

Unser Trainergespann Robin Brocca und Sebastian Nemeth wird die stärksten Spieler beider Verein zusammenführen und dann einen möglichst leistungsstarken Kader bilden. Aber auch die Chemie muss stimmen. Wir von der Eintracht hätten vielleicht schon im letzten Jahr die Aufstiegschance gehabt, so dass ich davon ausgehe, dass wir sofort im ersten Jahr angreifen werden. Aber man weiß natürlich nicht, was die Konkurrenz macht. Klar ist nur, dass die Spieler bei uns kein Geld bekommen. Daran wird nicht gerüttelt. wis

